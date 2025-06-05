Налоговая по-новому проверяет украинцев: за какие нарушения штрафуют чаще всего

В этом году украинские налоговые органы провели тысячи проверок, в результате которых предприятиям и предпринимателям было доначислено около 700 млн грн штрафных санкций. Среди наиболее частых нарушений фигурируют невыдача фискального чека, ненадлежащее оформление трудовых договоров с работниками и отсутствие акцизных марок на подакцизную продукцию.

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко сообщил, что в 2025 году налоговые аудиторы осуществили уже 16,5 тысячи проверок. Основное внимание уделили соблюдению требований законодательства при проведении расчетных операций и правомерности оформления трудовых отношений между работодателями и работниками. Об этом пишет OBOZ.UA.

По итогам всех осуществленных проверок было дополнительно начислено более 692,3 млн грн штрафов. Чаще всего выявленные нарушения включали:

невыдача фискального чека;

нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации;

использование труда наемных лиц без должного оформления трудовых отношений;

отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марки акцизного налога для алкогольных напитков.

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Кравченко сообщил, что налоговая служба пересмотрела методы контроля, сделав их более прозрачными и эффективными. Основное внимание уделили цифровым технологиям. Он напомнил, что в 2025 году ввели видеозапись проверок с помощью нагрудных регистраторов. Благодаря этому и налоговый инспектор, и лицо, которое проверяют, получают дополнительную защиту, а качество и беспристрастность контрольных мероприятий значительно выросли.

"Наша цель - создать равные условия для всех, сделать процесс более удобным, минимизировать коррупционные риски и защитить права субъектов хозяйствования и должностных лиц контролирующих органов во время судебных обжалований", – подчеркнул руководитель ГНС.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит проверить ФЛП, чтобы избежать долгов.

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