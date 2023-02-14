Народные приметы на Сретение Господне 15 февраля

Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господне – один из 12 важнейших христианских праздников. По народным приметам в этот день определяли, какой будет весна. Праздник установлен церковью в память Девы Марии и Иосифа Обручника, которые на 40 день после Рождества Христова пришли с младенцем в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву Господу за своего первенца.

По верованию, на Сретение зима отправляется туда, где было лето, а лето – туда, где была зима. Они встречаются и спорят, и выигравший останется хозяйничать. Если к вечеру станет теплее, то выиграло лето и скоро будут потепления. Если вечером стало холоднее, то зима еще останется на время.

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Считалось, что 15 февраля это единственный день, когда зимой может раздаться гром, поэтому праздник назвали так. Сретение расценивается как встреча зимы и лета, поэтому связанные с этим праздником приметы рассказывают, какими будут погода и урожай:

В прежние времена в этот день предвещает хороший урожай поля и роение пчел.

Если на сретение ясная и теплая погода, урожай будет хорошим;

Оттепель в этот день – до ранней и теплой весны;

Снег на Сретение – весна будет затяжная и дождливая;

Холода пришли 15 февраля – весна будет холодная;

Замело снегом – хлеб уродит;

Тихая и солнечная погода – к хорошему урожаю льна;

Капель в Сретении – к урожаю пшеницы, ветрено – к урожаю фруктов;

Метель на Сретение – до поздней весны;

Теплый день – до ранней и теплой весны;

Звездное небо в ночь с 14 и 15 февраля – до поздней весны.

Что нельзя делать на Сретение:

Нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать, стирать, работать в огороде и мыться в бане;

Работать можно только если работа направлена на благо другим людям, которым необходима помощь;

Нельзя отправляться в долгое путешествие по изменчивой погоде, чтобы не наткнуться на неприятности. "На Сретенье отправишься в путь - скоро домой не вернешься";

Нельзя класть деньги на кухонный стол.

Напомним, в 2023 году праздник Валентинов день выпадает на вторник 14 февраля. Читайте в нашем материале об истории и традициях празднования Дня влюбленных. Раньше мы подготовили оригинальные поздравления на украинском языке для девушек на День всех влюбленных.

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