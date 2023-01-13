Насколько эффективны солнечные панели: 7 самых популярных мифов

Солнечные панели стали намного популярнее за последние годы, так как позволяют стать энергетически независимым и экосознательным, используя возобновляемые источники питания.

В связи с повышением спроса на такие системы возросло и количество мифов и ложной информации об их работе и эффективности. Поэтому когда люди выбирают альтернативные источники электроэнергии, они могут сомневаться из-за того, что они слышали от знакомых или читали в сети.

О 7 самых популярных мифах о солнечных панелях, в которые не стоит верить, читайте дальше в нашем материале.

1. Солнечные панели работают только летом

Поскольку солнечные панели превращают лучи Солнца в электроэнергию, некоторые люди верят, что в облачную погоду эти конструкции не работают вообще. Но специалисты отмечают, что это вымысел, ведь облака не могут закрывать или блокировать солнечные лучи полностью – такой погоде на улице было бы темно, как ночью.

Панели будут генерировать электроэнергию, пока на них попадает солнечный свет, даже из-за облаков. Хотя, конечно, они не будут такими эффективными, как в ясный летний день.

Поэтому специалисты советуют устанавливать солнечные панели с аккумуляторами, чтобы накапливать электроэнергию заранее и не испытывать проблем даже в ненастный день.

2. Солнечные панели недостаточно эффективны

Мнение, что солнечные панели имеют недостаточную эффективность, довольно популярно. Этот миф повлек за собой неправильную трактовку информации о коэффициенте полезного действия таких приборов, который равен примерно 22%.

Рекордное КПД для солнечной батареи составляет лишь 39% потому, что часть солнечных лучей отражается от панели или они не поглощают все типы лучей, например, инфракрасные. Солнечные панели превращают не все 100% природного света в электроэнергию, это связано с принципом их работы, но не делает их недостаточно эффективными, чтобы не иметь возможности покрыть все потребности жильцов дома.

Стоит отметить, что перед установкой этих конструкций специалисты производят анализ и подбирают соответствующие устройства в зависимости от солнечности региона, особенностей ландшафта и потребностей жильцов жилья.

3. Солнечные панели повредят крышу дома

Как правило, солнечные панели фиксируют на крыше жилого дома, поэтому многих людей это настораживает, особенно если здание возведено совсем недавно или наоборот старое. Некоторые даже говорят, что такая конструкция может повредить крышу.

Это действительно так, ведь солнечные панели устанавливаются поверх крыши на специальные крепежи, при чем создают защиту для черепицы от метеорологических явлений, например града или ультрафиолетовых лучей.

Если же устанавливать солнечные панели своими руками, можно не учитывать важные оговорки от производителя или состояния крыши вашего дома.

Поэтому перед монтажом солнечных панелей следует проверить кровлю, а вопрос о фиксации этих конструкций лучше доверить профессионалам. Они позаботятся не только о надежных крепежах, но и чтобы пространство между крышей и панелью было заполнено качественными герметиками.

4. Солнечные панели не нуждаются в уходе

Такие конструкции должны обслуживаться, но этот процесс достаточно прост и напоминает советы по эксплуатации окон.

Во-первых, важно позаботиться о том, чтобы панели были открыты для попадания солнечных лучей. Зимой владельцам солнечных панелей нужно регулярно очищать их от снега, а осенью – от опавших листьев.

Во-вторых, уход за солнечными панелями предусматривает обычную очистку от грязи и пыли, которую следует делать лишь раз в несколько месяцев для эффективной работы устройства.

Они все равно будут работать даже если их не очищать, ведь эти конструкции устанавливают под углом, поэтому в дождливую погоду устройство самоочищается от осадков и грязи.

5. Солнечные панели могут работать вечно

В среднем эти устройства эксплуатируют в течение 35 лет. Когда панели теряют свою эффективность, их можно отдать на переработку и за это получить небольшую доплату на новые панели.

Инженеры мира ежегодно работают над усовершенствованием этой разработки, но пока все такие устройства нуждаются в замене со временем.

6. Солнечные панели очень дорогие

Многие верят в стереотип, что солнечные панели устанавливают только состоятельные люди в своих роскошных домах. Если так и было раньше, то сейчас этот источник альтернативной энергии довольно выгоден и экономичен.

Солнечные панели в Украине окупаются в среднем от 5 до 10 лет, в зависимости от моделей и потребностей потребителей, а будут работать 25-35 лет. То есть, большую часть времени они будут приносить прибыль, освобождая собственника жилья от уплаты тарифов за электроэнергию. К тому же мощные солнечные электростанции позволяют зарабатывать, инвестируя в устройство всего один раз.

7. Солнечными панелями могут пользоваться только жильцы одного дома, где они установлены

В Украине действует "зеленый тариф", согласно которому владельцы маленьких электростанций до 30 кВт могут продавать государству не потребленную электроэнергию ценой, и она будет выше рыночной. Фактически, их панели снабжают светом не один дом, а несколько других.

Для этого владельцы солнечных панелей заключают договор по облэнерго и уплачивают налог в размере 18% от начисленного месячного дохода по "зеленому тарифу". Дополнительно вносится военный сбор. Но даже с этими затратами чистая прибыль от солнечной электростанции может составлять до 1000 долларов в зависимости от мощностей.

Сколько таких солнечных электростанций работает в Украине, пока неизвестно, однако за последние годы их количество существенно возросло, и государство это поощряет. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины решило закрыть доступ к информации о количестве таких домашних электростанций и их мощностях через российские ракетные обстрелы, чтобы защитить украинцев, которые помогают стране держать энергетический фронт.

К примеру, в Италии экономят на электричестве уже давно. Жители этой страны привыкли вкладываться в нормы при использовании энергоресурсов, чтобы не платить по повышенным тарифам, поэтому используют солнечные панели.

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