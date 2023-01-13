Наскільки ефективні сонячні панелі: 7 найпопулярніших міфів

Сонячні панелі стали набагато популярнішими за останні роки, адже дають змогу стати енергетично незалежним та екосвідомим, використовуючи поновлювані джерела живлення.

У зв'язку з підвищенням попиту на такі системи зросла й кількість міфів та неправдивої інформації про їх роботу та ефективність. Тому коли люди обирають альтернативні джерела електроенергії, вони можуть вагатися через те, що вони чули від знайомих або читали в мережі.

Про 7 найпопулярніших міфів про сонячні панелі, в які не варто вірити, читайте далі у нашому матеріалі.

1. Сонячні панелі працюють лише влітку

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Через те що сонячні панелі перетворюють промені Сонця на електроенергію, деякі люди вірять, що у хмарну погоду ці конструкції не працюють взагалі. Але фахівці наголошують на тому, що це вигадка, адже хмари не можуть закривати чи блокувати сонячні промені повністю – такій погоді на вулиці було б темно, як вночі.

Панелі генеруватимуть електроенергію, поки на них потрапляє сонячне світло, навіть через хмари. Хоча, звісно, вони не будуть такими ефективними, як у ясний літній день.

Саме тому фахівці радять встановлювати сонячні панелі з акумуляторами, щоб накопичувати електроенергію завчасно та не відчувати проблем навіть у непогожий день.

2. Сонячні панелі недостатньо ефективні

Думка, що сонячні панелі мають недостатню ефективність, є досить популярною. Цей міф спричинило неправильне трактування інформації про коефіцієнт корисної дії таких приладів, який дорівнює приблизно 22%.

Рекордне ККД для сонячної батареї становить лише 39% тому, що частина сонячних променів відбивається від панелі або ж вони не поглинають всі типи променів, наприклад, інфрачервоні. Сонячні панелі перетворюють не всі 100% природного світла на електроенергію, це пов'язано з принципом їх роботи, але не робить їх недостатньо ефективними, щоб не мати змоги покрити всі потреби мешканців будинку.

Варто зазначити, що перед встановленням цих конструкцій фахівці проводять аналіз і підбирають відповідні пристрої в залежності від сонячності регіону, особливостей ландшафту та потреб мешканців житла.

3. Сонячні панелі пошкодять дах будинку

Зазвичай, сонячні панелі фіксують на даху житлового будинку, тому багатьох людей це насторожує, особливо, якщо будівля зведена зовсім недавно або навпаки стара. Деякі люди навіть кажуть, що така конструкція може пошкодити дах.

Це дійсно так, адже сонячні панелі встановлюються поверх даху на спеціальні кріплення, при чому створюють захист для черепиці від метеорологічних явищ, наприклад граду чи ультрафіолетових променів.

Якщо ж встановлювати сонячні панелі власноруч, можна не врахувати важливих застережень від виробника чи стану даху вашого будинку.

Тому перед монтажем сонячних панелей варто перевірити покрівлю, а питання фіксацію цих конструкцій краще довірити професіоналам. Вони подбають не тільки про надійні кріплення, але й щоб простір між дахом та панеллю був заповнений якісними герметиками.

4. Сонячні панелі не потребують догляду

Такі конструкції мають обслуговуватись, але цей процес досить простий і нагадує поради щодо експлуатації вікон.

По-перше, важливо подбати, щоб панелі були відкриті для потрапляння сонячних променів. Взимку власникам сонячних панелей потрібно регулярно очищати їх від снігу, а восени – від опалого листя.

По-друге, догляд за сонячними панелями передбачає звичайне очищення від бруду та пилу, яка варто робити лише раз на кілька місяців для ефективної роботи пристрою.

Вони все одно працюватимуть, навіть якщо їх не очищувати, адже ці конструкції встановлюють під кутом, тому в дощову погоду пристрій самоочищається від опадів та бруду.

5. Сонячні панелі можуть працювати вічно

В середньому ці пристрої експлуатують протягом 35 років. Коли панелі втрачають свою ефективність, їх можна віддати на повторну переробку і за це отримати невелику доплату на нові панелі.

Інженери світу щороку працюють над удосконаленням цієї розробки, але поки всі такі пристрої потребують заміни з часом.

6. Сонячні панелі дуже дорогі

Багато людей вірять у стереотип, що сонячні панелі встановлюють лише заможні люди у своїх розкішних будинках. Якщо так і було раніше, то зараз це джерело альтернативної енергії є доволі вигідним та економічним.

Сонячні панелі в Україні окупаються в середньому від 5 до 10 років, залежно від моделей та потреб споживачів, а працюватимуть 25-35 років. Тобто більшість часу вони приноситимуть прибуток, звільняючи власника житла від сплати тарифів за електроенергію. До того ж потужні сонячні електростанції дають змогу заробляти, інвестуючи в пристрої всього один раз.

7. Сонячними панелями можуть користуватись тільки мешканці одного будинку, де вони встановлені

В Україні діє "зелений тариф", згідно з яким власники маленьких електростанцій до 30 кВт можуть продавати державі не спожиту електроенергію ціною, що буде більше ніж ринкова. Фактично, їхні панелі забезпечують світлом не один будинок, а декілька інших.

Для цього власники сонячних панелей укладають договір з обленерго та сплачують податок у розмірі 18% від нарахованого місячного доходу за "зеленим тарифом". Додатково вноситься військовий збір. Та навіть з цими витратами чистий прибуток від сонячної електростанції може становити до 1000 доларів, залежно від потужностей.

Скільки таких сонячних електростанцій працює в Україні наразі невідомо, однак за останні роки їхня кількість суттєво зросла, і держава це заохочує. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України вирішило закрити доступ до інформації про кількість таких домашніх електростанцій та їхні потужності через російські ракетні обстріли, щоб захистити тих українців, які допомагають країні тримати енергетичний фронт.

Наприклад, в Італії економлять на електриці вже давно. Мешканці цієї країни звикли вкладатися у норми під час використання енергоресурсів, аби не платити за підвищеними тарифами, тому використовують сонячні панелі.

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