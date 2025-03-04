Настоящая весна на пороге: в Украину идет тепло до +20 с минимумом осадков

Весна в Украине стартовала с пасмурной погоды, дождей и мокрого снега, однако вскоре синоптики обещают существенное улучшение погодных условий. По прогнозам, в течение первой недели марта на территории страны будет доминировать область высокого давления, сформировавшаяся над Центральной и Восточной Европой.

Вместе с ней с юго-запада поступит поток теплого воздуха, что повлечет за собой значительное повышение температуры и почти полное отсутствие осадков. Во вторник, 4 марта, по всей стране будет теплая и сухая погода без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, в северных и западных областях днем возможны порывы 15-17 м/с, в Закарпатье направление ветра будет переменным, 3-8 м/с. Ночью температура составит -3…+2°C, днем поднимется до +4…+9°C, а на западе и юге будет местами до +10…+12°C.

В среду, 5 марта, по всей территории Украины сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром в южных и западных регионах возможен туман. Ветер западного направления, 7–12 м/с, ночью на севере и востоке местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4°C, а днем поднимется до +5…+10°C, в центральных, южных и западных регионах ожидается потепление до +11…+16°C.

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В четверг, 6 марта, будет переменная облачность без осадков, однако ночью на востоке и севере возможен кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет 0…+5°C, днем поднимется до +9…+14°C, а в южных, центральных и западных регионах – до +15…+18°C.

В пятницу, 7 марта, по всей Украине будет ясная и сухая погода. Утром и ночью местами возможен туман. Ветер юго-западного или западного направления, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +1…+6°C, днем потеплеет до +12…+17°C, а в Одесской области местами столбики термометров могут подняться до +20°C.

В субботу, 8 марта, по всей стране сохранится сухая и теплая погода. В ночные и утренние часы местами будет туман. Ветер переменного направления, 3-8 м/с. Температурные показатели ночью останутся в пределах +1...+6°C, а днем прогнозируется от +12 до +17°C.

В воскресенье, 9 марта, из-за влияния антициклона с северо-востока во всех регионах ожидается малооблачная и сухая погода. Ветер восточного или юго-восточного направления, 5-10 м/с. В ночные часы температура будет +1…+6°C, днем будет колебаться в пределах +11…+16°C, на севере и востоке будет немного прохладнее – +6…+11°C.

Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.

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