До 16 градусів тепла: коли в Україну прийде справжня весна

В Україні найближчим часом збережеться холодна погода, суттєвого потепління поки не прогнозують. Протягом тижня країна перебувала під впливом морозного антициклону, з температурами до -14°С уночі.

У деяких регіонах вдень спостерігалося невелике потепління, однак загалом панував мінусовий температурний режим. Наприкінці тижня синоптики очікують снігопади, після яких встановиться хмарна погода з проясненнями. Температура вночі коливатиметься від -6°С до -13°С, удень — від -2°С до -7°С. У Закарпатті можливий слабкий "плюс" до +1°С. Про це повідомляє ТСН.

Весна 2025 року, за прогнозами синоптиків, буде теплою, але посушливою, особливо в північних областях. Очікується, що кількість опадів у деяких регіонах може бути на третину меншою за кліматичну норму. Березень і травень стануть найсухішими місяцями сезону. Середньомісячні температури будуть на 1-2 градуси вищими за норму, хоча можливі періоди похолодання.

Синоптики також відзначають, що кліматичні зміни призводять до скорочення зими, а в деякі роки температура може залишатися плюсовою протягом усього холодного сезону. У березні середня температура коливатиметься від +3...+4°С на сході до +5...+7°С на Закарпатті та півдні Одеської області. У квітні прогнозується потепління до +10...+12°С, а у травні середня температура сягатиме +15...+19°С залежно від регіону.

Синоптикиня Наталя Птуха не виключає, що через аномально теплі перші місяці зими весна може розпочатися з відносно прохолодної погоди. Водночас довгострокові прогнози залишаються неточними через глобальні кліматичні зміни.

Читайте також: Синоптики шокували прогнозом погоди на лютий: де буде весна, а які області завалить снігом в останній місяць зими

За даними порталу Wisemeteo, березень розпочнеться з температур близько +5°С, що на 2 градуси вище за норму. У першій декаді очікуються температурні коливання від +2 до +6°С, а після 20 березня стане значно тепліше — до +10...+14°С.

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує ранню весну з температурами +5...+10°С у другій половині лютого та на початку березня, хоча нічні заморозки ще можуть зберігатися.

За оцінками британської метеослужби Met Office, 2025 рік може стати одним із трьох найтепліших в історії спостережень, слідом за 2023 і 2024 роками. Українські метеорологи також вказують, що середня температура року, ймовірно, буде вищою за норму.

Нагадаємо, синоптикиня розповіла, коли в Україні потеплішає до +10 та де зима ще затримається.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!