До 16 градусов тепла: когда в Украину придет настоящая весна

В Украине в ближайшее время сохранится холодная погода, существенное потепление пока не прогнозируется. В течение недели страна находилась под влиянием морозного антициклона с температурами до -14°С ночью.

В некоторых регионах днем наблюдалось небольшое потепление, однако в целом царил минусовый температурный режим. В конце недели синоптики ожидают снегопады, после которых установится облачная погода с прояснениями. Температура ночью будет колебаться от -6 до -13°С, днем - от -2°С до -7°С. В Закарпатье возможен слабый плюс до +1°С. Об этом сообщает ТСН.

Весна 2025 г., по прогнозам синоптиков, будет теплой, но засушливой, особенно в северных областях. Ожидается, что количество осадков в некоторых регионах может быть на треть меньше климатической нормы. Март и май станут самыми сухими месяцами сезона. Среднемесячные температуры будут на 1-2 градуса выше нормы, хотя возможны периоды похолодания.

Синоптики также отмечают, что климатические изменения приводят к сокращению зимы, а некоторые годы температура может оставаться плюсовой в течение всего холодного сезона. В марте средняя температура будет колебаться от +3...+4°С на востоке до +5...+7°С в Закарпатье и на юге Одесской области. В апреле прогнозируется потепление до +10...+12°С, а в мае средняя температура будет достигать +15...+19°С в зависимости от региона.

Синоптикиня Наталья Птуха не исключает, что из-за аномально теплых первых месяцев зимы весна может начаться с относительно прохладной погоды. В то же время долгосрочные прогнозы остаются неточными из-за глобальных климатических изменений.

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По данным портала Wisemeteo, март начнется с температур около +5°С, что на 2 градуса выше нормы. В первой декаде ожидаются температурные колебания от +2 до +6°С, а после 20 марта станет значительно теплее до +10...+14°С.

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует раннюю весну с температурами +5…+10°С во второй половине февраля и начале марта, хотя ночные заморозки еще могут сохраняться.

По оценкам британской метеослужбы Met Office, 2025 год может стать одним из трех самых теплых в истории наблюдений, вслед за 2023 и 2024 годами. Украинские метеорологи также указывают, что средняя температура года, вероятно, будет выше нормы.

Напомним, синоптикиня рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 и где зима еще задержится.

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