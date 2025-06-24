Настоящее летнее тепло и минимум дождей: прогноз погоды в Украине на 25 июня

В период с 23 по 27 июня в Украине будет теплая, но неустойчивая погода. погоды. В нескольких регионах прогнозируют дожди и грозы, но уже с середины недели ожидается возвращение настоящей летней жары.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В среду, 25 июня, погода будет преимущественно сухой, лишь на севере вероятны кратковременные дожди. В этот день температура на юге составит +33, в восточных и центральных областях - до +29-33. Западные и северные регионы также ощутят значительное потепление – местами до +31 днем.

В общей сложности неделю обещает быть теплой, с постепенным переходом к настоящей летней погоде, хоть и не без локальных осадков в начале.

Ранее мы рассказывали, что эксперт предупредил последствия аномального потепления для Украины.

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