Настоящий рецепт узвара на Рождество: что сделает напиток очень вкусным
Узвар - традиционный напиток на Рождество в Украине. Сложно представить этот религиозный праздник без вкусного и символического напитка.
Его принято готовить в сочельник накануне Рождества. Он, как и кутья, несет в себе символическое значение – вечную жизнь и перерождение.
Чем отличается узвар от компота? Узвар, в отличие от компота, не варят. Это напиток из сухофруктов, который запаривают. Обдавая их кипятком, этот напиток становится очень насыщенным и полезным.
Чем полезен узвар
Этот отличный напиток известен целебными и противовоспалительными качествами, он способствует продлению молодости, здоровья и красоты. Узвар благотворно влияет на состояние сосудов, а также чрезвычайно полезен для нормальной работы желудка и кишечника.
Благодаря содержанию сушеных груш и яблок компот заряжает организм бодростью и энергией, а также способствует выведению токсинов и солей тяжелых металлов.
Классический рецепт узвара
- Яблоки – 1 стакан
- Груши – 1 стакан
- Чернослив – 5 шт
- Изюм
- Мед
- Сахар – по вкусу
- Мелисса и мята сушеная
- Листья смородины (по желанию)
Промыть сухофрукты два-три раза теплой водой. Сначала в кипящую воду добавляем сушку из груш, а через пять минут сушеные яблоки, чернослив, изюм, мелиссу, мяту и листья смородины.
Накрываем крышкой и делаем маленький огонь.
Через 5 минут добавляем изюм и 1 столовую ложку сахара, добавляем мед и выключаем. Даем узвару остыть под крышкой.
Узвар из яблок с медом
- Сушеные яблоки – 200 г
- Мед – 4 ст. л
- Вода – 1,5 л
Вымойте яблоки и положите в кастрюлю. Залейте яблоки кипятком и дайте постоять около 4 часов. Процедить яблоки через мелкое сито или марлю.
Добавьте к узвару мед и перемешайте, пока он не растворится.
Узвар с лимонной цедрой
- Сухофрукты (смесь) – 250 г
- Цедра лимона – по вкусу
- Мед
Вымойте сухофрукты несколько раз и залейте их водой на 3-4 часа. Достаньте сухофрукты и залейте их крутым кипятком с добавлением цедры лимона. После этого укутайте узвар и оставьте настаиваться всю ночь. Мед добавляем по желанию.
Перед подачей слить сухофрукты и подавать отдельно с медом.
Смотрите также, какие блюда должны быть на столе в сочельник. 12 вкусных постных рецептов.
Станут полезными и поздравления для родных и близких в канун Рождества.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал !