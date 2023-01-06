Настоящий рецепт узвара на Рождество: что сделает напиток очень вкусным

Узвар - традиционный напиток на Рождество в Украине. Сложно представить этот религиозный праздник без вкусного и символического напитка.

Его принято готовить в сочельник накануне Рождества. Он, как и кутья, несет в себе символическое значение – вечную жизнь и перерождение.

Чем отличается узвар от компота? Узвар, в отличие от компота, не варят. Это напиток из сухофруктов, который запаривают. Обдавая их кипятком, этот напиток становится очень насыщенным и полезным.

Чем полезен узвар

Этот отличный напиток известен целебными и противовоспалительными качествами, он способствует продлению молодости, здоровья и красоты. Узвар благотворно влияет на состояние сосудов, а также чрезвычайно полезен для нормальной работы желудка и кишечника.

Благодаря содержанию сушеных груш и яблок компот заряжает организм бодростью и энергией, а также способствует выведению токсинов и солей тяжелых металлов.

Классический рецепт узвара

Яблоки – 1 стакан

Груши – 1 стакан

Чернослив – 5 шт

Изюм

Мед

Сахар – по вкусу

Мелисса и мята сушеная

Листья смородины (по желанию)

Промыть сухофрукты два-три раза теплой водой. Сначала в кипящую воду добавляем сушку из груш, а через пять минут сушеные яблоки, чернослив, изюм, мелиссу, мяту и листья смородины.

Накрываем крышкой и делаем маленький огонь.

Через 5 минут добавляем изюм и 1 столовую ложку сахара, добавляем мед и выключаем. Даем узвару остыть под крышкой.

Узвар из яблок с медом

Сушеные яблоки – 200 г

Мед – 4 ст. л

Вода – 1,5 л

Вымойте яблоки и положите в кастрюлю. Залейте яблоки кипятком и дайте постоять около 4 часов. Процедить яблоки через мелкое сито или марлю.

Добавьте к узвару мед и перемешайте, пока он не растворится.

Узвар с лимонной цедрой

Сухофрукты (смесь) – 250 г

Цедра лимона – по вкусу

Мед

Вымойте сухофрукты несколько раз и залейте их водой на 3-4 часа. Достаньте сухофрукты и залейте их крутым кипятком с добавлением цедры лимона. После этого укутайте узвар и оставьте настаиваться всю ночь. Мед добавляем по желанию.

Перед подачей слить сухофрукты и подавать отдельно с медом.

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Станут полезными и поздравления для родных и близких в канун Рождества.

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