Нацбанк с 1 августа изменит правила пополнения наличными платежными картами

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о внедрении новых требований по пополнению карт наличными через терминалы.

Согласно постановлениям №90 и №89 Нацбанка, начиная с 1 августа 2023 года, плательщики, вносящие наличные через терминалы, должны будут указывать свой номер мобильного телефона, пишет "Экономическая правда".

Изменения касаются квитанций, которые формируются при осуществлении операций по внесению наличных средств с помощью платежных устройств, в частности терминалов. Платежные квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика. Это позволит обеспечить большую безопасность и контроль над операциями.

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Чтобы внести деньги на счет, плательщик должен будет ввести свой номер мобильного телефона на экране терминала. После этого на указанный номер будет выслан одноразовый пароль или позвонить с одноразовым паролем. Плательщик должен будет ввести пароль на экране терминала для подтверждения операции. После завершения сделки плательщик получит квитанцию.

Важно отметить, что изменения касаются только операций по внесению наличных денег через терминалы. Другие популярные платежи, такие как оплата коммунальных платежей, оплата проезда и другие, не требуют указания номера мобильного телефона.

Национальный банк Украины пояснил, что эти изменения направлены на улучшение безопасности и контроля за наличными операциями через терминалы. Они будут способствовать борьбе со злоупотреблениями и предотвращать случаи мошенничества.

Ожидается, что внедрение новых требований Нацбанка по пополнению карт наличными через терминалы с 1 августа 2023 года улучшит безопасность и эффективность платежных операций, обеспечивая больший контроль и защиту интересов плательщиков.

Напомним, несколько ранее три украинских банка приняли решение отказаться от русского языка в своих приложениях. Также русский убрали с сайтов финучреждений.

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