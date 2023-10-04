Нацгвардейцы эффектно уничтожили наблюдательный пост оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков и технику на разных участках фронта. В частности, бойцы Нацгвардии уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов.

Также защитники Украины ликвидировали вражеский наблюдательный комплекс "Муром". Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко в Telegram.

"Шаг за шагом уничтожаем огневые средства и "глаза" противника. Подразделением аэроразведки 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожен наблюдательный пост оккупантов, оснащенный комплексом дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как нацгвардейцы обнаружили наблюдательный пункт оккупантов и нанесли удар беспилотником. На следующих кадрах виден взрыв, который уничтожил наблюдательный комплекс "Муром".

Точное время и место уничтожения пункта оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, в Херсонской области был ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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