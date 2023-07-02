Нацгвардейцы эффектно уничтожили позиции оккупантов на Запорожье (видео)

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Большинство сделок проводится с соблюдением режима тишины, однако бойцы рассказывают об отдельных успехах.

В частности, одесские нацгвардейцы нанесли удары по позициям оккупантов с помощью дронов. Видео обнародовано на странице Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Одесские нацгвардейцы подразделения "Ласточка" 11 бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения НГУ делают справедливость на российских оборонных позициях", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор направляет дрон точно в позицию оккупантов, когда из блиндажа выходил один из захватчиков.

"Пришел с оружием на чужую землю? Держи гранату за воротничок!" – добавили нацгвардейцы.

Напомним, украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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