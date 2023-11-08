Нацгвардейцы на Запорожском направлении эффектно уничтожили позицию российских оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Запорожском направлении.

Бойцы бригады Нацгвардии "Красная Калина" уничтожили пункт, где закрепились оккупанты. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"На Запорожском направлении бойцы бригады "Червона Калина" уничтожили пункт, где закрепились оккупанты. Аэроразведка заметила постоянную активность вражеского подразделения в одном из домов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что артиллерия бригады верно отработала по цели. Прямым попаданием нацгвардейцы уничтожили здание с врагами.

"Несколько выживших оккупантов расползались по лесу. Хотя, это вряд ли их спасло. Ведь все мы знаем, что оккупанты не забирают своих, ни мертвых, ни раненых", – добавили в бригаде.

Напомним, черные Запорожцы разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.

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