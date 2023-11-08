Нацгвардійці на Запорізькому напрямку ефектно знищили позицію російських окупантів (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Запорізькому напрямку.

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Бійці бригади Нацгвардії "Червона Калина" знищили пункт, де закріпились окупанти. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"На Запорізькому напрямку бійці бригади "Червона Калина" знищили пункт, де закріпились окупанти. Аеророзвідка помітила постійну активність ворожого підрозділу в одному з будинків", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що артилерія бригади чітко відпрацювала по цілі. Прямим влучанням нацгвардійці знищили будівлю з ворогами.

"Кілька окупантів, що вижили, розповзалися по лісу. Хоча, це навряд їх врятувало. Адже усі ми знаємо, що окупанти не забирають своїх, ні мертвих, ні поранених", – додали у бригаді.

Нагадаємо, чорні Запорожці розгромили колону ворожої бронетехніки поблизу Вугледару.

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