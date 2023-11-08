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Война в Украине

Нацгвардейцы на Запорожском направлении эффектно уничтожили позицию российских оккупантов (видео)

Анастасия Крыщук

Нацгвардейцы на Запорожском направлении эффектно уничтожили позицию российских оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Запорожском направлении.

Бойцы бригады Нацгвардии "Красная Калина" уничтожили пункт, где закрепились оккупанты. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"На Запорожском направлении бойцы бригады "Червона Калина" уничтожили пункт, где закрепились оккупанты. Аэроразведка заметила постоянную активность вражеского подразделения в одном из домов", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что артиллерия бригады верно отработала по цели. Прямым попаданием нацгвардейцы уничтожили здание с врагами.

"Несколько выживших оккупантов расползались по лесу. Хотя, это вряд ли их спасло. Ведь все мы знаем, что оккупанты не забирают своих, ни мертвых, ни раненых", – добавили в бригаде.

Напомним, черные Запорожцы разгромили колонну вражеской бронетехники вблизи Угледара.

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Война в Украине