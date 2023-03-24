Натуральные красители для окрашивания пасхальных яиц: простые лайфхаки

Вскоре мы будем праздновать самый важный религиозный праздник – Пасху. Традиционно к Пасхе украинцы пекут куличи и готовят писанки и крашенки.

Если вы хотите удивить родных или гостей разноцветными яйцами на Пасху, покрасить их помогут натуральные красители. И для этого не следует использовать никаких химических средств. Ваши пасхальные яйца будут иметь хорошие цвета, пусть и не очень насыщенные, если бы вы их окрашивали магазинными порошковыми красителями, однако точно яйца будут безопасными для употребления.

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Кстати, после окрашивания можно протереть яйца растительным маслом, тогда они получат потрясающий блеск. А для более яркого оттенка, будущие пасхальные яйца можно подержать в натуральном красителе как можно дольше. Например, оставить его в жидкости на ночь.

Для естественной окраски используют луковую шелуху, свеклу, красную капусту, шпинат, красный перец, куркуму, отвар шиповника, зеленый чай, кофе, ягоды черники или смородины и т.д.

Если вы хотите покрасить яйца в желтый цвет, отварите их в воде с добавлением луковой шелухи, моркови, семян тмина или ромашки, а затем дайте постоять в отваре дольше.

Оранжевыми яйца станут, если при варке яиц использовать кожуры цитрусовых или паприку, или положить отварные яйца в подогретый сок моркови и оставить их там на час (можно еще добавить куркуму к раствору). Коричневый цвет яйцам придаст заваренный вкрутую чай или кофе. Сырые яйца можно даже отварить в чае или кофе.

Лузга из лука тоже придаст яйцам коричневого оттенка. Чем больше шелуха – тем насыщеннее цвет.

Красный цвет получится, если яйца подержать в отваре коры и веток вишни с добавлением паприки. Чем больше ингредиентов для покраски – тем насыщеннее цвет. Если использовать меньше коры и веточек, то яйца приобретут розовый оттенок.

Зелеными яйцами можно сделать с помощью отвара из листьев шпината, петрушки, крапивы. Цвет будет ярче, если это будет сок свежей зелени. А еще зеленый цвет может дать отвар черники с куркумой.

Синий, голубой или фиолетовый цвет могут придать свежие или замороженные черника, брусника или голубика, ягоды бузины, листья краснокочанной капусты.

Раньше мы писали о том, почему категорически нельзя переваривать яйца. Напомним, если вы хотите приготовить вкусный и сытный омлет на завтрак, но у вас дома только одно яйцо, воспользуйтесь советами UAportal.

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