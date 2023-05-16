Назовете беду: какие картины запрещено вешать в доме

Картины выполняют в доме роль декора. Но некоторые предметы живописи лучше не вешать в доме – почему, разбирался UaPortal.

Сухие цветы

Картины, изображающие мертвые цветы, не стоит вешать в доме – они вызывают депрессию и беспокойство. Если хотите повесить такую картину дома – выбирайте для нее место в коридоре.

Нечитаемые надписи и иероглифы

Если вы не знаете китайского или японского и не можете прочитать иероглиф, изображенный на картине – лучше отказаться от ее покупки. То же касается и рун. Такие картины могут привлекать негатив и несчастье (если на них написано что-то плохое).

Одинокие объекты

Минимализм на картине может привлечь одиночество к ее владельцу и привести к разводу или прекращению отношений с партнером.

Звери

Картины с хищными животными символизируют агрессию, которая может быть передана хозяину. Если вы хотите избегать конфликтов дома – лучше отказаться от таких изображений.

Природные катаклизмы, войны

Оставьте полотна, от которых кровь стынет в жилах, музеям. Они вызывают депрессию и тревогу, а также привлекают в дом конфликты.

Руины, разбитые предметы

Изображения руин символизируют смерть. Такие картины притягивают к дому беду и конфликты.

Читайте также: 7 признаков, что в доме много отрицательной энергии и как ее избавиться

Портреты умерших людей

Изображение умершего родственника лучше не вешать на стену в комнате, где вы постоянно находитесь. Оно будет вызывать у вас уныние и депрессию. Также считается, что изображения умерших людей притягивают к себе негатив и плохую энергетику.

Вода

Еще наши предки считали, что вода уносит из дома благополучие и достаток. Стоячая вода символизирует застой и отсутствие энергии. Лучше вешать картины, изображающие воду, в комнатах, где никто не живет.

Напомним, мы уже писали, какие дни недели удачны для уборки дома

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !