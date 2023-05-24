Назовете беду: Какие вещи категорически запрещено поднимать на улице

Мысли о потерянных вещах, находящихся на земле, нередко связаны с поверьями о возможном несчастье. Однако вера в такие предрассудки есть личный выбор каждого человека.

Эксперты рекомендуют воздержаться от поднятия вещей, которые кажутся невинными или даже желанными, поскольку это может привлечь негативные последствия для вас и вашей семьи. Даже если вы не верите в такие предрассудки, перед тем как взять чужую вещь, рассмотрите, действительно ли это стоит.

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Часы. Нежелательно дарить или находить часы на улице, поскольку можно безотчетно подобрать себе несчастье и беду;

Гребенки. Они взаимодействуют с энергетикой собственника, поэтому поднимая чужую расческу, вы рискуете зарядиться негативной энергией;

Они взаимодействуют с энергетикой собственника, поэтому поднимая чужую расческу, вы рискуете зарядиться негативной энергией; Деньги. Монеты и банкноты способны впитывать энергетику людей, имевших с ними контакт раньше. Кроме того, нахождение небольшой суммы денег не сделает вас богатыми, но может привлечь негативную энергию. Если все же вы решили взять найденные деньги, рекомендуется потратить их на что-нибудь незначительное, не нося их в свой дом. Легкие деньги должны тратиться так же легко, без лишних замыслов;

Зеркало. Издавна известно, что зеркала имеют память. Они впитывают энергию отображаемых в них людей и событий и распространяют эту энергию на всех, кто позже предстанет перед ними. Чтобы избежать негатива в своей жизни, лучше не поднимать такие вещи на улице;

Издавна известно, что зеркала имеют память. Они впитывают энергию отображаемых в них людей и событий и распространяют эту энергию на всех, кто позже предстанет перед ними. Чтобы избежать негатива в своей жизни, лучше не поднимать такие вещи на улице; Ключи. Оставлять найденные ключи не является разумным решением, ведь вы не знаете, для какой двери они предназначены. Поэтому лучше не нести хлам в свой дом;

Оставлять найденные ключи не является разумным решением, ведь вы не знаете, для какой двери они предназначены. Поэтому лучше не нести хлам в свой дом; Крестик. Важно помнить, что крестик очень личной религиозной вещью. Не рекомендуется поднимать крестик с земли и носить его на себе. Нательный крест – символический оберег, который всегда находится со своим владельцем и впитывает его энергетику, защищая от негатива. Поскольку неизвестно, какую именно энергетику сохраняет религиозный знак, найденный на земле, неуместно носить его на себе.

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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