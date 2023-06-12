Назовете беду: Почему нельзя носить фото родных в кошельке

Практика носить фотографии родных и близких в кошельке настолько распространена, что для этого даже делают специальное прозрачное отделение у карманов для денег. Однако верования утверждают, что на самом деле это может нанести вред.

Читайте также: Зловещие приметы, предсказывающие беду: что не стоит делать

Основная причина состоит в том, что деньги могут носить на себе не только положительную энергетику. Купюра или монета во время обращения проходит через большое количество рук, и невозможно быть абсолютно уверенным, что человек, который держал деньги к вам, думал о чем-то хорошем. Таким образом, энергетически заряженный предмет, которым есть деньги, может занести в себя ауру мыслей очень быстро.

Фотография является проекцией энергетики человека, изображенной на ней. Поэтому близкий контакт с деньгами может смешать эти энергетические потоки, и тогда тот, чей портрет вы носите с собой, может случайно испытать непредсказуемое воздействие. Если повезет, деньги с положительной аурой могут принести удачу, но нет гарантий – с такой же возможностью можно передать близкому человеку негативное влияние.

Народные поверья не рекомендуют держать в кошельке какие-либо предметы, не связанные с деньгами. Это связано с тем, что посторонний предмет может стать помехой для денежного потока, проходящего через кошелек. В таком случае вы рискуете остаться без прибыли, а также возможно даже привести к финансовым проблемам человека, изображенного на фотографии.

Также ни для кого не секрет, что мало что может вызвать такие серьезные ссоры между близкими людьми как денежные и имущественные вопросы. И именно такая ссора может возникнуть между вами и лицом, чей портрет вы носите в кошельке. Для супругов это может даже привести к разводу. Поэтому лучше избегать носить фотографии любимых людей там, где храните свои деньги.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!