Накличете біду: Чому не можна носити фото рідних у гаманці

Практика носити фотографії рідних та близьких у гаманці настільки поширена, що для цього навіть роблять спеціальне прозоре відділення біля кишеньок для грошей. Однак, вірування стверджують, що насправді це може завдати шкоди.

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Основна причина полягає в тому, що гроші можуть носити на собі не тільки позитивну енергетику. Купюра або монета під час обігу проходить через велику кількість рук, і неможливо бути абсолютно впевненим, що людина, яка тримала гроші до вас, думала про щось хороше. Таким чином, енергетично заряджений предмет, яким є гроші, може занести в себе ауру думок дуже швидко.

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Фотографія є проєкцією енергетики людини, яка на ній зображена. Тому близький контакт з грішми може змішати ці енергетичні потоки, і тоді той, чий портрет ви носите з собою, може випадково зазнати непередбачуваного впливу. Якщо пощастить, гроші з позитивною аурою можуть принести удачу, але немає гарантій – з такою ж ймовірністю можна передати близькій людині негативне впливу.

Народні повір'я не рекомендують тримати у гаманці будь-які предмети, які не пов'язані з грішми. Це пов'язано з тим, що сторонній предмет може стати перешкодою для грошового потоку, який проходить через гаманець. В такому випадку, ви ризикуєте залишитись без прибутку, а також можливо навіть призвести до фінансових проблем людину, зображену на фотографії.

Також ні для кого не секрет, що мало що може викликати такі серйозні сварки між близькими людьми, як грошові та майнові питання. І саме така сварка може виникнути між вами та особою, чий портрет ви носите у гаманці. Для подружжя, це може навіть призвести до розлучення. Тому краще уникати носити фотографії коханих людей там же, де зберігаєте свої гроші.

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