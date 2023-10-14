Назовете на себя проблемы: почему нельзя одевать чужую обувь

Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда нужно надеть чужую обувь. Например, если ваши кроссовки повредились, и кто-то одолжил вам свои, сообщает Pixel inform.

Также бывает, что в гостях вас просят надеть тапочки кого-нибудь из хозяев квартиры. Иногда девушки даже обмениваются ботинками, особенно если обе считают, что обувь подруги смотрится поинтереснее.

Но народные приметы не рекомендуют одевать чужую обувь, и это имеет свои рациональные объяснения.

Согласно поверьям, вещи накапливают энергетику своего владельца, и эта энергетика не всегда положительна. Таким образом, одевание чужой обуви может привести к проблемам.

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Есть еще одна примета: если девушки обмениваются обувью, это может привести к конфликту и недоразумениям в будущем, включая возможность попасть в любовный треугольник.

Однако и с рациональной точки зрения следует помнить, что обувь является личной вещью и одевать ее может быть негигиенической. Есть риск заразиться грибковой инфекцией. Поэтому безопасно одевать обувь только того человека, в здоровье которого вы абсолютно уверены.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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