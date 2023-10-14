Накличете на себе проблеми: чому не можна одягати чуже взуття

Кожен з нас може опинитись у ситуації, коли потрібно одягти чуже взуття. Наприклад, якщо ваши кросівки пошкодилися, і хтось позичив вам свої, повідомляє Pixel inform.

Також буває, що в гостях вас просять одягти капці когось із господарів квартири. Іноді дівчата навіть обмінюються черевиками, особливо якщо обидві вважають, що взуття подруги виглядає цікавіше.

Але народні прикмети не рекомендують одягати чуже взуття, і це має свої раціональні пояснення.

Згідно з повір’ями, речі накопичують енергетику свого власника, і ця енергетика не завжди є позитивною. Таким чином, одягання чужого взуття може призвести до проблем.

Читайте також: Кому не можна дарувати годинник та чому: значення забобону

Існує ще одна прикмета: якщо дівчата обмінюються взуттям, це може призвести до конфлікту та непорозумінь у майбутньому, включаючи можливість потрапити в любовний трикутник.

Однак і з раціональної точки зору варто пам’ятати, що взуття є особистою річчю і одягати його може бути негігієнічним. Існує ризик заразитися грибковою інфекцією. Тому безпечно одягати взуття лише тієї людини, в здоров’ї якої ви абсолютно впевнені.

Нагадаємо, ми вже писали,які прикмети про гроші дійсно працюють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!