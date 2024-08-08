Назван размер пенсии украинцев с минимальной, средней и высокой зарплатой

В Украине пенсионные выплаты остаются одними из самых маленьких по сравнению с другими странами Европы. При условии получения заработной платы в размере 15 тысяч гривен, современные нормы предусматривают назначение пенсии примерно в 4,2 тысячи гривен.

Согласно публикации издания OBOZ.UA, новоиспеченный пенсионер в Украине в расчете будет иметь показатель средней зарплаты по стране за три последних года, который сейчас составляет 13,5 тысяч гривен. От этой суммы зависит размер будущей пенсии. Однако через 10 лет средняя зарплата может вырасти в несколько раз. Это означает, что пенсионер, который вышел на пенсию 10 лет назад со средней зарплатой и 35-летним стажем, вероятно, будет получать значительно меньшую пенсию по сравнению с тем, кто выходит на пенсию сегодня с таким же стажем и средней зарплатой.

средняя зарплата за три прошлых года × соотношение собственной зарплаты к средней × стаж в годах × 1%

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Согласно формуле, пенсионеры в Украине имеют право на получение 1% от своей средней заработной платы за каждый год работы. Это означает, что лица с доходами ниже среднего уровня могут ожидать лишь скромные пенсионные выплаты.

Например, чтобы иметь пенсию в размере 20 тысяч гривен с 35-летним стажем, необходимо иметь заработную плату, которая превышает среднюю в 4,2 раза, что составляет примерно 65 тысяч гривен. Чтобы пенсия составляла 10 тысяч гривен, заработная плата при таком же стаже должна быть около 32 519 гривен.

При заработной плате в 15 тысяч гривен можно рассчитывать на пенсию в размере 4228,2 гривен. Если же заработная плата составляет 10 тысяч гривен, то пенсия будет примерно 3314 гривен. Получая зарплату, которая вдвое превышает среднюю (более 33 тысяч гривен), можно ожидать пенсию в размере 9491,5 гривен. Согласно стандартам Международной организации труда, пенсия считается достаточной, если она составляет 40% от привычного заработка. К сожалению, Украина пока не достигла этого уровня.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как пенсионерам могут незаметно урезать выплаты при перерасчете.

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