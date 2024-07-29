Назван ТОП-10 автомобилей с наименьшим расходом топлива

Сегодня при покупке авто украинцы часто обращают особое внимание на расход топлива, поскольку цены на него непрерывно растут, заставляя водителей внимательно следить за своими расходами на заправке. Из-за этого автомобили, которые используют меньше топлива, становятся все более популярными. Однако реальное потребление топлива конкретной модели часто остается неизвестным до личного тестирования.

Специалисты из WhatCar провели собственное исследование, испытав многочисленные модели автомобилей с наименьшим заявленным потреблением топлива. В результате они опубликовали рейтинг самых экономичных автомобилей, доступных на рынке.

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1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Заявленный расход топлива: 4.5 л/100 км

Реальный расход: 3.9 л/100 км

Город: 2.7 л/100 км

Трасса: 5.2 л/100 км

За городом: 3.3 л/100 км

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Заявленный расход топлива: 4.1 л/100 км

Реальный расход: 3.9 л/100 км

Город: 2.9 л/100 км

Трасса: 5.0 л/100 км

За городом: 3.8 л/100 км

3. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Заявленный расход топлива: 4.2 л/100 км

Реальный расход: 3.9 л/100 км

Город: 4.6 л/100 км

Трасса: 4.4 л/100 км

За городом: 3.1 л/100 км

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Заявленный расход топлива: 5.1 л/100 км

Реальный расход: 4.3 л/100 км

Город: 5.2 л/100 км

Трасса: 4.8 л/100 км

За городом: 3.4 л/100 км

5. Toyota Aygo X 1.0 Petrol

Заявленный расход топлива: 4.8 л/100 км

Реальный расход: 4.3 л/100 км

Город: 5.5 л/100 км

Трасса: 4.8 л/100 км

За городом: 3.5 л/100 км

6. Audi A4 35 TDI

Заявленный расход топлива: 5.3 л/100 км

Реальный расход: 4.5 л/100 км

Город: 5.2 л/100 км

Трасса: 5.1 л/100 км

За городом: 3.5 л/100 км

7. Mazda 2 e-Skyactiv-G 115

Заявленный расход топлива: 5.0 л/100 км

Реальный расход: 4.5 л/100 км

Город: 5.0 л/100 км

Трасса: 5.0 л/100 км

За городом: 3.8 л/100 км

8. Kia Picanto 1.0 DPi

Заявленный расход топлива: 4.8 л/100 км

Реальный расход: 4.5 л/100 км

Город: 5.6 л/100 км

Трасса: 4.9 л/100 км

За городом: 3.6 л/100 км

9. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Заявленный расход топлива: 3.8 л/100 км

Реальный расход: 4.5 л/100 км

Город: 3.6 л/100 км

Трасса: 6.0 л/100 км

За городом: 3.4 л/100 км

10. Citroën C3 Origin 1.2 Puretech 83

Заявленный расход топлива: 5.5 л/100 км

Реальный расход: 4.6 л/100 км

Город: 5.2 л/100 км

Трасса: 5.2 л/100 км

За городом: 3.6 л/100 км.

Напомним, ранее мы писали о топ-5 самых доступных новых автомобилей 2024 года.

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