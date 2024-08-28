Назван ТОП-5 самых надежных авто с пробегом до $10 000

Если вы собираетесь приобрести автомобиль для езды по плохим дорогам и бездорожью, важно выбрать модель с прочным шасси и надежной конструкцией, способной выдерживать значительные нагрузки. Такую идею можно реализовать даже при ограниченном бюджете.

Так, специалисты выделили пять моделей автомобилей на вторичном рынке, которые можно приобрести по цене до 400 000 гривен (чуть меньше 10 000 долларов). Об этом пишет SUV News.

Renault Sandero Stepway

Renault Sandero Stepway, построенный на базе платформы Logan, имеет увеличенный клиренс и усиленную подвеску, что обеспечивает комфортную и безопасную езду даже по неровным дорогам. Кроме того, модель оснащена укрепленным силовым каркасом и надежной трансмиссией.

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Skoda Rapid

Skoda Rapid привлекает своим приятным дизайном, просторным салоном и хорошими техническими характеристиками. Вариант с 1,6-литровым бензиновым двигателем и пробегом до 200 тыс. км можно приобрести примерно за 400 000 гривен.

Mazda 3

Хотя надежные автомобили часто отличаются простым и скромным дизайном, Mazda 3 выходит за эти рамки. Эта модель сочетает стильный вид с практичностью и долговечностью. Найти ее в указанном ценовом диапазоне будет сложно, но вполне реально.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata отличается высоким уровнем комфорта и надежностью. За 400 000 гривен можно приобрести хорошо сохранившийся автомобиль 2007-2008 годов выпуска.

Nissan Qashqai

Первый Nissan Qashqai, хоть и не самый новый с технологической стороны, остается комфортным и надежным автомобилем. За 400 000 гривен можно найти вариант 2007-2009 годов выпуска с передним приводом в хорошем состоянии.

Напомним, ранее были названы ТОП-7 самых выгодных авто с пробегом в Украине.

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