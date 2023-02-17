Названы места, куда ни в коем случае не стоит класть смартфон

Владельцы смартфонов почти никогда не расстаются со своими гаджетами. Мы берем телефоны с собой в туалет, на прогулку, в магазин, когда готовим – частенько кладем телефоны у кухонных принадлежностей и т.д.

Однако специалисты советуют с осторожностью относиться к девайсам и "оставлять их в покое", пока вы заняты собственными делами. И запомните, что смартфоны чувствительны к изменениям окружающих температур.

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В первую очередь не стоит класть гаджет на подоконнике под прямые солнечные лучи, у лобового стекла автомобиля. Воздействие высоких температур может вывести телефон из строя.

Не стоит носить телефон в карманах нижней одежды. Особенно в задних карманах. Так вы обезопасите ваш гаджет от падения и повреждения экрана.

Не стоит класть его на стул, диван или лавочку – есть вероятность, что на него кто-то сядет.

Под подушку тоже не стоит класть девайс – вредные излучения здесь ни при чем. Он может перегреться, особенно если в это время он находится на зарядке. К тому же ночью на телефон могут поступать сообщения, а это будет мешать вашему отдыху.

Также не стоит класть телефон на стол – во-первых, это негигиенично, а во-вторых, вы можете пролить на него напитки.

Если на улице холодно, не оставляйте телефон на улице или автомобиле в течение длительного времени. Разность температур приведет к повреждению деталей телефона. Также в холодную погоду следует утеплить смартфон чехлом. Специалисты отмечают, что когда вы с холода заходите в теплое помещение внутри гаджета, конденсируется вода, которая может привести к повреждению начинки вашего смартфона. Также в холодную погоду следует утеплить смартфон чехлом.

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Не кладите телефон рядом с источниками тепла, особенно у радиаторов системы отопления или у работающей духовки.

Не стоит и класть телефон в детскую коляску, если вы вышли на прогулку, чтобы ребенку лучше спалось, то звонок телефона может разбудить ваш малыш.

Еще один момент – не кладите смартфон у ноутбука или компьютера. Поскольку ваш гаджет является своего рода приемопередатчиком, взаимодействующим с базовыми станциями, он нон-стоп мониторит станционный сигнал и излучает мощный сигнал связи со станцией. То же делает ноутбук, однако его антенны низшей мощности. Поэтому, когда телефон находится возле ноутбука, происходит детектирование электрических колебаний сигналов. Как следствие – возникают помехи, телефон пытается мощнее воспринимать сигнал, а потому быстрее разряжается.

Напомним, что во время холодов аккумуляторы гаджетов разряжаются гораздо быстрее. Чтобы предотвратить это, смартфоны или планшеты, или другие современные технологические средства следует носить с собой, либо в чехлах, либо поближе к телу.

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