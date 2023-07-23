Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя оставлять в авто в жару
Жара летом может быть очень опасна, особенно для тех, кто находится в замкнутом пространстве, например, в автомобиле. Если вы оставите в машине некоторые вещи, они могут стать причиной пожара, взрыва или других проблем.
Эксперты назвали топ вещей, которые нельзя оставлять в салоне машины в жару:
- Зажигалки,
- Дезодоранты,
- Лекарство
- Очки
- Стеклянные бутылки
- Электронная техника
Эти вещи могут оказаться опасными под действием высоких температур. Например, зажигалки могут взорваться, как и дезодоранты, лекарства могут испортиться и стать смертельно опасными, очки могут деформироваться и создать эффект линзы, что может привести к пожару, а электронная техника может перестать работать.
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Чтобы обезопасить себя и свой автомобиль, не оставляйте в салоне машины эти вещи во время жары. Если вы видите, что кто-то оставил эти вещи в машине, предупредите его об опасности.
Вот несколько дополнительных советов, как обезопасить себя и свой автомобиль от жары:
- Не оставляйте детей и животных в закрытой машине даже на короткое время.
- Перед тем, как сесть в машину, откройте двери и окна, чтобы проветрить салон.
- По возможности паркуйте машину в тени.
- Если вы не можете парковать машину в тени, застелите лобовое стекло светоотражающей пленкой или газетой.
- Установите терморегулятор в машину.
- Пейте много воды.
- Не переутомляйтесь.
Следуя этим простым советам, вы можете избежать неприятностей и сохранить свое здоровье и здоровье автомобиля во время жары.
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