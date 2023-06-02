Названы 4 категории украинцев, которым не будут поднимать пенсии в 2023 году

Кому из украинцев не будут увеличивать пенсии в 2023 году

Есть несколько категорий пенсионеров в Украине, которые не получат повышения выплат в 2023 году. Давайте рассмотрим, кому не следует ожидать перерасчета пенсий.

Читайте также: Украинские пенсионеры смогут получить 16 тысяч гривен помощи: что известно

В марте 2023 года было проиндексировано более 10,5 миллионов пенсионеров, а их средняя пенсия выросла на 19,7%, что составляет примерно 600 гривен.

Однако существуют четыре категории украинцев, которые не попали под индексацию:

Работающие пенсионеры, у которых недостаточный страховой стаж и расчетный размер пенсии менее 2100 гривен; Пенсионеры, которые являлись работниками прокуратуры; Пенсионеры, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер 20 930 гривен; Пенсионеры, получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание, например, судьи.

Пенсии в Украине уже увеличивались дважды в 2023 году – в марте и апреле. Третье повышение запланировано на июль.

Напомним, кому можно ожидать повышения выплат в июле:

Ученые, госслужащие и работники органов самоуправления. Их пенсии будут проиндексированы в июле; Процесс перерасчета выплат для работающих пенсионеров уже начат, но повышенные суммы еще не были получены. Они получат надбавки за апрель, май и июнь сразу;

Читайте также: Украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии

Также существует система компенсационных выплат по возрасту для пенсионеров, пенсии которых не достигают 10 340 гривен. Размер этих выплат зависит от возраста пенсионера:

Людям старше 80 лет будет предоставляться компенсационная выплата в размере 570 гривен;

Людям в возрасте от 75 до 80 лет компенсационная выплата составит 456 гривен;

Люди от 70 до 75 лет будут получать 300 гривен компенсационной выплаты.

По словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, в 2023 году средняя пенсия вырастет на 400-700 гривен, а после индексации она составит от 4200 до 4600 гривен.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!