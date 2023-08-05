Названы 4 наиболее частые причины отказа в назначении субсидии

За что могут лишить жилищной субсидии

В августе, как и в предыдущие летние месяцы, средний размер субсидии составит 300-400 гривен в месяц. Однако получить такую незначительную поддержку становится все сложнее.

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Благодаря цифровизации системы, получатели помощи теперь подвергаются детальной проверке, и согласно данным Пенсионного фонда Украины, примерно 10% получателей субсидий не нуждаются в этой помощи вообще, с учетом их доходов и расходов, пишет издание novyny.live.

Существует несколько причин, которые могут привести к потере субсидии:

Долги за коммунальные услуги: ОСМД или управленческие компании передают информацию о неплательщиках коммунальных услуг в органы социальной защиты ежемесячно. Долги за услуги могут привести к лишению субсидии, если нет документального подтверждения о задержке заработной платы или пенсии. Смена места жительства: Субсидия предоставляется для конкретно определенной недвижимости. Если вы изменили место жительства, следует уведомить органы социальной защиты об этом, чтобы продолжить получение субсидии. Сокрытие доходов: Эксперты во время финансового мониторинга могут выявить неточности между данными, подаваемыми в органы социальной защиты, и фактическими доходами. Чрезмерно высокие расходы и недостоверная информация о доходах может привести к прекращению получения субсидии. Смерть гражданина: Выплаты отменяются при смерти получателя помощи, и родственники умершего должны предоставить справку о смерти в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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