Названо 4 найчастіші причини відмови у призначенні субсидії

В серпні, як і в попередні літні місяці, середній розмір субсидії становитиме 300-400 гривень на місяць. Однак, отримати таку незначну підтримку стає все складніше.

Читайте також: Як подати спрощену заяву на субсидію: відео-інструкція

Завдяки цифровізації системи, отримувачі допомоги тепер піддаються детальній перевірці, і згідно з даними Пенсійного фонду України, приблизно 10% отримувачів субсидій, не потребують цієї допомоги взагалі, з урахуванням їх доходів та витрат, пише видання novyny.live.

Існує кілька причин, які можуть призвести до втрати субсидії:

Борги за комунальні послуги: ОСББ чи управлінські компанії передають інформацію про неплатників комунальних послуг до органів соціального захисту щомісяця. Борги за послуги можуть призвести до позбавлення субсидії, якщо немає документального підтвердження про затримку заробітної плати чи пенсії. Зміна місця проживання: Субсидія надається для конкретно визначеної нерухомості. Якщо ви змінили місце проживання, слід повідомити органи соціального захисту про це, щоб продовжити отримання субсидії. Приховування доходів: Експерти під час фінансового моніторингу можуть виявити неточності між даними, що подаються до органів соціального захисту, та фактичними доходами. Надмірно високі витрати та недостовірна інформація про доходи можуть призвести до припинення отримання субсидії. Смерть громадянина: Виплати скасовуються у разі смерті отримувача допомоги, і родичі померлого повинні надати довідку про смерть до Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!