Названы 5 комнатных растений, которые привлекают богатство в дом

Многие из нас верят, что денежное дерево притягивает к дому богатство. Но, как оказывается, таких "волшебных" растений есть 5. Рассмотрим каждое из них.

Об этом пишет Ukr.media.

Пахира (Денежное дерево)

Считается символом процветания, богатства, удачи и положительной энергии.

Нефритовое дерево

Обычно называется денежным деревом из-за своих листьев, напоминающих монеты. В фэн-шуй считается символом удачи, успеха и материального благополучия.

Комнатный бамбук

Особенно хорошо для финансового благополучия. Это растение приносит не только богатство, но и положительную энергию и способствует личному росту.

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Тещин язык (Сансевьерия)

Привлекает удачу и богатство в дом, а также способствует созданию гармоничной и здоровой атмосферы.

Филодендро

Это неприхотливое растение связано с огненной стихией в фэн-шуй и может символизировать славу.

Эти растения известны не только своей природной красотой, но и символическим значением, которое они приносят в дом, привлекая богатство и положительную энергию.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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