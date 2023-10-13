Названо 5 кімнатних рослин, які приваблюють багатство у будинок

Багато хто з нас вірить, що грошове дерево притягує до будинку багатство. Та, як виявляється, таких “чарівних" рослин є аж 5. Розглянемо кожну з них.

Про це пише Ukr.media.

Пахіра (Грошове дерево)

Вважається символом процвітання, багатства, удачі та позитивної енергії.

Нефритове дерево

Зазвичай називається грошовим деревом через своє листя, що нагадує монети. В фен-шуй вважається символом удачі, успіху та матеріального добробуту.

Кімнатний бамбук

Особливо добре для фінансового благополуччя. Ця рослина приносить не лише багатство, але й позитивну енергію та сприяє особистому зростанню.

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Тещин язик (Сансевієрія)

Приваблює успіх і багатство в будинок, а також сприяє створенню гармонійної та здорової атмосфери.

Філодендро

Ця невибаглива рослина пов'язана з вогненною стихією в фен-шуй і може символізувати славу.

Ці рослини відомі не лише своєю природною красою, але й символічним значенням, яке вони приносять в дім, залучаючи багатство та позитивну енергію.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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