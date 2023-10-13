Названы 5 комнатных растений, которые привлекают богатство в дом
Многие из нас верят, что денежное дерево притягивает к дому богатство. Но, как оказывается, таких "волшебных" растений есть 5. Рассмотрим каждое из них.
Об этом пишет Ukr.media.
Пахира (Денежное дерево)
Считается символом процветания, богатства, удачи и положительной энергии.
Нефритовое дерево
Обычно называется денежным деревом из-за своих листьев, напоминающих монеты. В фэн-шуй считается символом удачи, успеха и материального благополучия.
Комнатный бамбук
Особенно хорошо для финансового благополучия. Это растение приносит не только богатство, но и положительную энергию и способствует личному росту.
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Тещин язык (Сансевьерия)
Привлекает удачу и богатство в дом, а также способствует созданию гармоничной и здоровой атмосферы.
Филодендро
Это неприхотливое растение связано с огненной стихией в фэн-шуй и может символизировать славу.
Эти растения известны не только своей природной красотой, но и символическим значением, которое они приносят в дом, привлекая богатство и положительную энергию.
Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.
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