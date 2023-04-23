Названы 5 наиболее опасных пород собак, которые 'ненавидят' детей

Очень часто дети выпрашивают у родителей завести четырехпалого любимца. Однако перед тем, как завести собаку, следует учесть возраст ребенка и его характер. Если ваши дети любят прижиматься к животным, обнимать их и гладить, некоторые собаки очень не любят и могут отреагировать на нежности неадекватно.

Обычно кинологи говорят, что воспитанный пес никогда не нанесет вреда тем членам семьи, в которой он воспитывается. Однако воспитание это одно дело, а вот характер четырехлапого угадать с первого раза сложно.

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Так что если вы заводите собаку, стоит взвесить при выборе домашнего питомца на такие породы, которые не очень любят детей:

Далматин – эти собаки плохо поддаются дрессировке, поэтому с их воспитанием придется помучиться. Их тяжело вовремя социализировать и контролировать.

Акита-ину и сиба-ину – могут проявлять агрессию не только к детям, но и котам и другим собакам. С ними они используются на одной территории довольно неохотно. И если акита-ину или сиба-ину можно научить не трогать вашего ребенка, то друзей ваших детей может подстерегать опасность. Эти собаки очень отрицательно относятся к чужакам.

Алабай (среднеазиатская овчарка) – эти собаки хорошо поддаются воспитанию, однако от игр с детьми будут не в восторге. Эта порода склонна к преобладанию. Алабай предпочитает слушаться только хозяина, который умеет доминировать. Приучить собаку этой породы нормально реагировать на ребенка возможно, но сложно. Легче приучить ребенка не трогать алабая.

К тому же эта овчарка довольно медленная. К примеру пес может свалить малыша и не сразу отреагировать на команду взрослого. А даже секунда промедления может обернуться серьезными проблемами.

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Чихуахуа – маленьких детей эти собаки не переносят, к тому же могут ревновать ребенка к взрослым хозяевам. Они могут проявить агрессию даже если ребенок просто подойдет к отцу и матери и начнет обнимать их.

Пекинес – эта порода собак плохо поддается дрессировке и отрицательно относится к маленьким детям. Он всячески требует уважения только к себе, умеет ревновать. Поведение его достаточно непредсказуемо. Если собаку разозлить, то она способна укусить. Ребенок пекинес подпустит к себе только в том случае, если он будет уважать его и не будет лезть с объятиями.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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