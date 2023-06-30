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Названы 5 простых советов, которые помогут работать на одном заряде батареи ноутбука максимально долго

Игорь Романько

Как максимально экономить заряд аккумулятора ноутбука во время работы

Чтобы максимально продлить время автономной работы ноутбука, следует помнить, что литий-ионная батарея после 300-500 циклов зарядки и разрядки теряет до 20% своей емкости. Это нормальное явление, влияющее на продолжительность работы батареи.

Также важно избегать экстремально высоких и низких температур, быстро уменьшающих заряд батареи. Регулярный перегрев ноутбука может привести к значительному сокращению срока службы аккумулятора даже на 60%.

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Следовательно, для эффективного сохранения заряда батареи ноутбука следует придерживаться простых правил:

  1. Выключайте заряженное устройство из розетки, так как постоянное подключение к источнику питания может привести к повреждению аккумулятора. Рекомендуется заряжать устройство, а затем отключать его, соблюдая меру, чтобы не допустить полной разрядки;
  2. Помните о температурном режиме работы. Оптимальная температура для ноутбука – 10-35°C. Обеспечьте свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям, избегайте размещения устройства на мягкой поверхности, которая может привести к его перегреву;
  3. Используйте экономичный режим работы, доступный в настройках ноутбука. Это позволит сэкономить заряд батареи до 20%, снизив производительность устройства, но увеличив время его автономной работы;
  4. Закрывайте ненужные программы, потребляющие много энергии. Также следует отключить Bluetooth или Wi-Fi, если они не используются;
  5. Калибруйте батарею ноутбука регулярно, чтобы избежать случайных разрядов и перезарядки. Это рекомендуется делать как минимум раз в два-три месяца. Процесс калибровки включает полную зарядку, разрядку и повторную зарядку аккумулятора.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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