Названы 6 вещей, которые никогда не следует чистить пищевой содой

Сода – незаменимый помощник на кухне. Ее не только добавляют в тесто, но и используют для чистки и дезинфекции поверхностей.

Однако некоторые вещи лучше никогда не чистить за использованием соды, иначе вы только навредите им. Как сообщает журнал "Better Homes & Gardens", умеренные абразивные свойства пищевой соды делают ее не идеальной для чистки материалов, склонных к царапинам.

"Пищевая сода является мягким абразивом, что делает ее прекрасной для осторожного удаления пятен с твердых поверхностей, но когда дело доходит до чистки материалов, склонных к царапинам, таким как стекло, следует избегать пищевой соды. Пищевая сода может оставлять микроцарапины на зеркалах и окнах, создавая тусклый вид и нанося необратимый вред", – говорится в публикации.

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Отмечается также, что сода – неприятель для стеклокерамической варочной панели. Сода поцарапает поверхность и повредит ее.

Нельзя чистить содой и посуду с позолотой – выбирайте нежные моющие средства, такие как мыло для посуды, неабразивные губки и ткани из микрофибры, когда дело доходит до стирки этих деликатных вещей.

Поскольку сода является щелочным веществом, ею не следует чистить алюминиевые принадлежности. В противном случае это может привести к окислению металла, изменив цвет его поверхности. Если вы хотите содой очистить алюминиевую кастрюлю, придется очень быстро после чистки ее промыть водой, чтобы она не почернела.

Мрамор и кварц тоже не любят соду. Она может вызвать царапины и изнашивать верхний защитный слой мраморных и кварцевых поверхностей.

А еще сода – враг деревянного пола и мебели. Чистка содой приведет к микроцарапинам на деревянном полу и мебели, стирая герметик и придавая дереву тусклый вид.

Ранее химик объяснил, почему не следует смешивать соду с уксусом для мытья и чистки поверхностей.

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