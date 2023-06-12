Названы худшие жены по знаку зодиака: в списке таких всего три!

Знак зодиака оказывает большое влияние на характер человека. Если одни женщины более открытые и быстро идут на контакт с противоположным полом, другие робко ждут от мужчины первых шагов. Проблемы могут возникать и при дальнейшем выстраивании отношений.

По словам астрологов, худшими женами можно назвать Овнов, Львов и Стрельцов. Вот в чем причина!

Овен

Женщина-Овен любит играть ведущую роль – и на работе, и среди друзей, и в отношениях. Она охотно проявляет инициативу, любит перемены, имеет много идей и убеждена, что всегда права. Женщина-Овен плохо переносит критику и не любит замечаний. Она также импульсивна, упряма, эгоцентрична, нетерпелива и капризна.

Врожденная импульсивность заставляет женщину-Овна очень легко влюбляться. Она прекрасная любовница, но в роли жены себя не находит. Поскольку ненавидит рутину, ей нужны новые впечатления: она хочет, чтобы ее отношения были вечно страстным любовным приключением. Женщина-Овен ненавидит застой, а серая семейная жизнь ее очень пугает. Она активна, жаждет приключений, путешествий – и роль домохозяйки ей не по душе.

Лев

Женщина-Лев любит, когда ею восхищаются. Мужчины действительно не могут пройти мимо нее равнодушно – она привлекает внимание своим великолепным стилем, хорошими манерами, а зачастую еще и потрясающей красотой. Однако женщина-Лев может быть тщеславной.

Она любит властвовать, чужого мнения не спрашивает, потому что всегда "знает лучше". Ей нравятся сильные мужчины с характером, но даже если она и находит такого, то пытается указать его место. Женщина-Лев может быть властной, эгоистичной и гордой. Жить с ней под одной крышей непросто.

Стрелец

Женщина-Стрелец очень привлекательна, у нее всегда достаточно поклонников. Она жаждет впечатлений, не любит застоя, однако может быть тщеславной и бесчувственной, поэтому не каждый мужчина сможет справиться с ее характером.

Женщина-Стрелец очень смело подходит к представителям противоположного пола и открыто проявляет к ним свой интерес. Она веселая, дружелюбная и открытая, без проблем знакомится с новыми людьми. У женщины-Стрельца масса достоинств – она отличный друг, прекрасная любовница, но не жена. Ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи, уборка и забота о семье обычно кажутся ей мукой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.