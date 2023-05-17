Названы категории пенсионеров, которые могут не платить за коммуналку

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Согласно информации издания "На пенсии", сельские пенсионеры имеют право на ряд льгот по оплате коммунальных услуг, кроме обычной пенсии и доплат за возраст. Некоторые категории сельских пенсионеров могут быть даже освобождены от уплаты коммунальных платежей.

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Особо следует отметить, что пенсионеры, работавшие в сфере образования, медицины, фармации, библиотековедения, а также работники по охране растений в сельских районах и поселках городского типа могут получить 100% скидку на коммунальные услуги.

Стоит отметить, что эта льгота предоставляется только тем пенсионерам, чьи среднемесячные доходы за последние шесть месяцев не превышают установленный размер, соответствующий доходу, дающему право на налоговую социальную льготу в 2023 году – 3760 гривен.

В случае, если ваша пенсия превышает указанную сумму, вы не будете иметь права на льготы по оплате коммунальных услуг. Однако, в таком случае, вы можете обратиться в Пенсионный фонд относительно назначения жилищной субсидии.

Ранее мы сообщали, в каких украинских регионах пенсионные выплаты самые большие. Выяснилось, что пенсионеры "богаче" в Киеве, на Луганщине и на Донетчине.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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