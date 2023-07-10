Названы комнатные растения, которые 'высасывают силы' из жильцов дома

Комнатные растения всегда приносили уют, красоту и пользу в наши дома. Однако ученые обнаружили, что некоторые зеленые "домашние питомцы" могут оказать негативное влияние на здоровье, буквально "высасывая энергию" из своих хозяев и даже способствуя развитию серьезных болезней.

Эксперты выделили 5 самых опасных комнатных растений, которые могут представлять угрозу как людям, так и животным.

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Плющ – контакт с любой частью растения, включая листья и стебли, может вызвать серьезное раздражение, похожее на химический ожог. Особая маслянистая смесь токсинов, которой наполнен плющ, может вызвать воспаление слизистых оболочек, головную боль и затрудненное дыхание.

Кротон (кодиеум) – считается одним из самых ядовитых вазонов. Его стебли и листья содержат концентрированный белый сок, который при контакте со слизистой или кожей может вызвать серьезный ожог. Хотя для человека проглотить эту жидкость в смертельных дозах почти невозможно, для домашних животных даже небольшое количество может быть смертельным.

Цикламен или альпийская фиалка – аромат этого цветка может вызвать головную боль, головокружение и даже обморок. Контакт с листьями и стеблями цикламена может привести к серьезным ожогам, а если сок попадет в глаза, может привести к потере зрения.

Диффенбахия известна своей неприхотливостью, но ее минимальное количество сока может вызвать сильный отек горла, паралич голосовых связок, проблемы с желудком и сердцем. Рекомендуется избегать какого-либо контакта с этим растением и, если оно вам понравилось, лучше разместить его на высокой полке во избежание потенциального опасного контакта.

Монстера – она потребляет большое количество кислорода, в результате чего его может не хватать в помещении. Кроме того, на листьях монстеры есть маленькие шипы, которые могут ранить детей и домашних животных.

Учитывая эти факты, специалисты рекомендуют осторожность при выборе комнатных растений и избежать контакта с опасными видами.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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