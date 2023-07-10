Названі кімнатні рослини, які 'висмоктують сили' з мешканців будинку

Кімнатні рослини завжди приносили затишок, красу та користь у наші домівки. Однак, вчені виявили, що деякі зелені "домашні улюбленці" можуть мати негативний вплив на здоров'я, буквально "висмоктуючи енергію" зі своїх господарів і навіть сприяючи розвитку серйозних хвороб.

Експерти виокремили 5 найнебезпечніших кімнатних рослин, які можуть становити загрозу як для людей, так і для тварин.

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Плющ – контакт з будь-якою частиною рослини, включаючи листя і стебла, може спричинити серйозне роздратування, схоже на хімічний опік. Особлива масляниста суміш токсинів, якою наповнений плющ, може спричинити запалення слизових оболонок, головний біль та затруднене дихання.

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Кротон (Кодієум) – вважається одним з найотруйніших вазонів. Його стебла і листя містять концентрований білий сік, який при контакті зі слизовою оболонкою або шкірою може спричинити серйозний опік. Хоча для людини проковтнути цю рідину в смертельних дозах майже неможливо, для домашніх тварин навіть невелика кількість може бути смертельною.

Цикламен або альпійська фіалка – аромат цієї квітки може викликати головний біль, запаморочення і навіть непритомність. Контакт з листям і стеблами цикламена може призвести до серйозних опіків, а якщо сік потрапить в очі, може спричинити втрату зору.

Дифенбахія відома своєю невибагливістю, але її мінімальна кількість соку може викликати сильний набряк горла, параліч голосових зв'язок, проблеми зі шлунком і серцем. Рекомендується уникати будь-якого контакту з цією рослиною і, якщо вона вам сподобалася, краще розмістити її на високій полиці, щоб уникнути потенційного небезпечного контакту.

Монстера – вона споживає велику кількість кисню, внаслідок чого його може бракувати у приміщенні. Крім того, на листках монстери є маленькі шипи, які можуть поранити дітей і домашніх тварин.

Враховуючи ці факти, фахівці рекомендують обережність при виборі кімнатних рослин та уникати контакту з небезпечними видами.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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