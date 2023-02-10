Названы продукты, которые не следует хранить в холодильнике

Большинство из украинцев все продукты, которые нуждаются в длительном хранении, пихают их в холодильники, даже не подозревая, что таким образом можно только повредить им. Некоторые из продуктов вообще не следует класть в холод, чтобы продлить им срок жизни.

Если соблюдать определенные правила, то вы сможете подольше сохранить свежую еду. UAPortal собрал список тех продуктов, которые не стоит класть в холодильник, чтобы они дольше оставались пригодными к потреблению.

В частности, не стоит класть в холодильник шоколад – на нем образуется конденсат, и когда вы вытащите его, то на плитке появятся белые разводы, из-за того, что содержащийся в продукте сахар растворится.

Бананы и другие фрукты, растущие в теплых странах – от нахождения в холодильнике они станут темнеть и портиться. Обычно эти фрукты завозят недозрелыми, так что для хранения им нужна комнатная температура воздуха.

Цитрусовые к тому же увядают и размягчаются, когда лежат в холоде. Их кожура может покрыться пятнами. Из всех цитрусовых только лимоны более или менее хорошо переносят холод.

Помидоры – могут терять запах и вкусовые качества, вода, содержащаяся в овощах, под действием холода изменяет структуру и помидор становится дряблым.

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Картофель – при хранении в холоде крахмал, содержащийся в овощах, превращается в сахар. Поэтому в холоде картофель становится сладким на вкус и более дряблым. Считается, что если картофель полежит в холоде, а затем будет подвергнут термообработке, то в нем появятся канцерогены.

Лук – он впитывает запахи других продуктов и оставляет им свой запах. При повышенной влажности овощи размягчаются и покрываются плесенью. Хранить лук нужно в прохладном сухом месте, а еще как можно дальше от картофеля.

Авокадо – этот плод обычно продается недозрелым. Так что он скорее станет мягким и достигнет спелости, если хранить его при комнатной температуре.

Мед – его следует хранить при температуре от -7 до +20 градусов. Если в холодильнике температура ниже, лучше поставить баночку с медом в сухое, темное и прохладное место. Этот продукт в холоде может и засахариться, изменить вкус и будет непригоден для приготовления выпечки.

Домашняя консервация – нет смысла, поскольку эти продукты уже содержат "консерванты", которые продлевают жизнь продуктам. К тому же, домашнюю консервацию лучше употребить в течение нескольких суток после того, как вы ее открыли.

Соусы, приправы и кетчупы – нет смысла класть в холодильник, потому что они могут "напихнуть" его своими ароматами. К тому же, они не испортятся, если их держать в темном прохладном месте на кухне.

Кстати, не стоит хранить в холодильнике коньяк и вино – эти крепкие напитки могут изменить вкус и запах. Как правильно их хранить, написано на этикетке, следуйте рекомендациям производителя.

Хлеб – для его хранения лучше подойдет деревянная хлебница, потому что в холодильнике этот продукт потеряет вкусовые качества и "упругость". К тому же он станет быстрее черстветь.

Зелень – либо заморозьте, либо храните в пластиковом судке, на низ которого застелена бумажная салфетка. Если хранить зелень в полиэтиленовом пакете в холодильнике, в ней будет плесень.

Сладкий болгарский перец может потерять свою хрусткость, так что не стоит рисковать и класть его в холодильник.

Свежие огурцы тоже не пригодны для хранения в холодильнике, потому что станут водянистыми и скорее портятся.

Чеснок – быстро плесневеет и становится более мягким, если лежит в холодильнике, лучше храните его в темном прохладном месте.

Ягоды – они содержат много влаги в составе, так что в холодильнике могут быстрее испортиться. Если свежие ягоды нужно сохранить подольше, то либо не мойте их, перед тем как положить в холод, либо замораживайте.

Оливковое масло – оно в холоде твердеет, поэтому портится его вкус.

Соевый соус – он просто зря займет место в холодильнике. Его составляющие позволяют хранить продукт без холода.

Сливочное масло – если нужно, чтобы оно было мягким и удобно намазывалось на хлеб, возьмите небольшой кусок, положите на блюдце и пользуйтесь несколько дней. Если вы производите запасы масла, то храните в морозилке.

Арахисовое масло – обычно оно не нуждается в длительном хранении. Даже открытая баночка с арахисовым маслом может до 3 месяцев храниться при комнатной температуре.

Орехи тоже не стоит совать в холодильник, потому что они потеряют вкусовые свойства.

Кофе и чай – не стоит зря занимать место в холодильнике. Лучше всего хранить эти продукты в сухом месте, а кофе еще и герметично закрытым.

Неуместно класть в холодильник и яблоки – они быстрее увянут и начнут портиться.

Рыбным консервам тоже не место в холодильнике, лучше положите их туда, где они не будут занимать излишнее место. Единственный вариант попасть в холодильник, это когда консерва открыта.

Нутелла – эта паста не нуждается в холоде для хранения, она в холодильнике только затвердеет.

Не стоит класть в холодильник баклажаны и кабачки – эти овощи следует хранить как можно дальше от прямых солнечных лучей при комнатной температуре, потому что они чувствительны к низким температурам. В холоде они могут терять питательные вещества и полезные свойства и станут мягкими.

Не стоит класть в холодильник те плоды, которые имеют большие косточки – это персики, абрикосы, нектарины, вишни и черешни. Лучше их долго вообще не хранить, а употреблять сразу после покупки.

Ну и в заключение, колбаса салями – это сорт твердой копченой колбасы из высушенного на воздухе мяса. Ее можно хранить при комнатной температуре от 30 до 40 дней.

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