Названы самые счастливые числа для всех знаков зодиака в 2023 году: они помогут привлечь удачу

С приближением Нового года 2023 многие начинают строить планы и задумывать желания. Однако чтобы все точно сбылось, стоит учесть и советы астрологов.

По их словам, в 2023 году у всех знаков зодиака будут счастливые числа, которые могут принести удачу как в личной жизни, так и в денежных делах и карьере. На эти даты можно смело планировать важные дела и заключение контрактов.

Дни недели также способны оказывать влияние на положительную энергию, которая придает сил и мотивирует двигаться дальше. Поэтому их тоже важно знать.

Овен – 15, 17, 29 и 31. Удачные дни недели – вторник и пятница.

Телец –1, 5,14, 30, понедельник и воскресенье.

Близнецы – 5, 16, 23 и 31, среда и воскресенье.

Рак – 3, 12, 25 и 30, четверг и суббота.

Лев – 2, 14, 26, 29, среда и пятница.

Дева – 5, 13, 28 и 29, вторник и пятница.

Весы – 3, 12, 24 и 31, пятница и суббота.

Скорпион – 6, 9, 27 и 28, пятница и воскресенье.

Стрелец – 7, 17, 27 и 30, понедельник и пятница.

Козерог – 6, 13, 25 и 27, суббота и воскресенье.

Водолей – 6, 11, 15 и 29, четверг и суббота.

Рыбы – 1, 13, 27 и 31, среда и пятница.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи заявили, что 2023 год станет очень успешным для трех уроженцев зодиакального круга – они смогут раскрыть весь свой потенциал, достичь больших карьерных высот и увеличить заработки. Одинокие найдут любовь и обретут счастье.

Также названы два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.