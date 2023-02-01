Названы самые 'волшебные' дни февраля для всех знаков зодиака: удача не покинет их ни на миг

Февраль 2023 года принесет долгожданные перемены многим уроженцам зодиакального круга. Некоторые сменят работу и получат шанс зарабатывать больше, другие обретут счастье в личной жизни и начнут смело строить планы на будущее.

По словам астрологов, если задумали принятие важных решений, покупки, торжества в феврале, то стоит обратить внимание на благоприятные даты. В эти дни удача не покинет ни на миг.

Овен – 1, 7, 13 и 14.

Телец –2, 9, 18 и 21.

Близнецы – 5, 9, 13 и 22.

Рак – 3, 11, 19 и 23.

Лев – 5, 12, 14 и 27.

Дева – 3, 9, 15 и 21.

Весы – 6, 8, 12 и 24.

Скорпион – 3, 12, 16 и 25.

Стрелец – 1, 7, 16 и 25.

Козерог – 2, 7, 13 и 14.

Водолей – 4, 16, 20 и 23.

Рыбы – 8, 9, 14 и 21.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.