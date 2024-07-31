Названы ТОП-10 кроссоверов, которые расходуют меньше всего топлива

В последние годы кроссоверы завоевали большую популярность среди водителей в Украине, но высокий уровень потребления топлива для многих остается сдерживающим фактором. Тем не менее, существуют определенные модели SUV, которые, сохраняя все преимущества этого класса автомобилей, не приводят к значительным расходам на топливо.

Автомобильный ресурс WhatCar выделил ТОП-10 самых экономичных кроссоверов, которые заслуживают внимания.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Потребление горючего: в среднем 4,7 л/100 км.

Город: 2,7 л/100 км.

На шоссе: 5,2 л/100 км.

За городом: 3,9 л/100 км.

Особенности: эффективная гибридная система обеспечивает малое потребление в городских условиях, используя 1,5-литровый двигатель и электромотор.

2. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Потребление горючего: в среднем 4,8 л/100 км.

Город: 5,5 л/100 км.

По шоссе: 5,3 л/100 км.

За городом: 3,7 л/100 км.

Особенности: просторный интерьер и компактность встречаются с экономичностью благодаря мягкой гибридной системе.

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3. Renault Kadjar 1.5 dCi 110

Потребление горючего: в среднем 5,1 л/100 км.

Город: 5,6 л/100 км.

На шоссе: 5,8 л/100 км.

За городом: 4,1 л/100 км.

Особенности: просторный салон, тихая работа двигателей, богатый выбор оборудования.

4. Nissan Qashqai 1.5 dCi 110

Потребление горючего: в среднем 5,5 л/100 км.

Город: 6,0 л/100 км.

На шоссе: 5,8 л/100 км.

За городом: 4,5л/100 км.

Особенности: комфортабельность и практичность делают его привлекательным выбором на рынке б/у.

5. Kia Sportage 1.7 CRDi

Потребление горючего: в среднем 5,5 л/100 км.

Город: 6,4 л/100 км.

По шоссе: 6,1 л/100 км.

За городом: 4,3 л/100 км.

Особенности: большой и функциональный интерьер, отличная управляемость.

6. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95

Потребление горючего: в среднем 5,6 л/100 км.

Город: 6,8 л/100 км.

По шоссе: 6,1 л/100 км.

За городом: 4,7 л/100 км.

Особенности: удобный салон, экономичность в использовании, доступность по цене.

7. Seat Ateca 1.6 TDI 115

Потребление горючего: в среднем 5,7 л/100 км.

Город: 6,0 л/100 км.

На шоссе: 6,4 л/100 км.

За городом: 4,8 л/100 км.

Особенности: просторный салон, отличная управляемость, привлекательная ценовая политика.

8. Kia Niro 1.6 Hybrid

Потребление горючего: в среднем 5,6 л/100 км.

Город: 6,0 л/100 км.

На шоссе: 6,4 л/100 км.

За городом: 4,7 л/100 км.

Особенности: доступный гибрид с высоким уровнем оснащения и экономичностью.

9. Toyota RAV4 2.5 Hybrid

Потребление горючего: в среднем 5,8 л/100 км.

Город: 3,1 л/100 км.

По шоссе: 7,5 л/100 км.

За городом: 4,4л/100 км.

Особенности: надежность и обширность, высокая эффективность в городских условиях.

10. Mazda CX-5 2.2d 150

Потребление горючего: в среднем 5,9 л/100 км.

Город: 6,8 л/100 км.

На шоссе: 6,5л/100 км.

За городом: 4,6 л/100 км.

Особенности: просторный интерьер, отличная управляемость, экономичность использования.

Напомним, ранее мы писали о топ-5 самых доступных новых автомобилей 2024 года.

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