Названы три самых популярных фильма на платформе Netflix

Известны самые популярные фильмы по количеству часов просмотра на стриминговой платформе Netflix. В частности, это "Красное сообщение", "Не смотрите вверх" и "Ножи наголо: Стеклянный лук".

Среди топ-фильмов истории об апокалипсисе, детективе и комедийном боевике. Зрители очень высоко оценили эти киноленты.

"Красное сообщение" (2021)

Этот сногсшибательный комедийный боевок рассказывает о приключениях неуловимого мошенника Нолана Бута и суперагента спецслужб, лучшего следопыта в мире Джона Гартли. Они пытаются поймать волшебную авантюристку и похитительницу произведений искусства Сару Блэк.

В ролях: Двейн Джонсон, Райан Рейнольдс, Гал Гадот.

Режиссер: Роусон Маршалл Тербер.

Эта лента стала одной из первых в Голливуде, которая в основном была снята с помощью FPV-полетов для нетрадиционных ракурсов. Кинокамера для этого была установлена на дроны, которыми управляли FPV-пилоты.

"Не смотрите вверх" (2021)

"Не смотрите вверх" – комедийная фантастика из Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. В ленте рассказывается об ученых, которые пытаются предотвратить глобальную катастрофу и апокалипсис.

Доктор Рэндал Минди и младший научный сотрудник Кейт Дабиански высчитали, что по траектории в направлении Земли движется гигантская комета и вероятность столкновения с Землей почти 100%. Ученые хотят предупредить всех об надвигающемся апокалипсисе. Однако никто не хочет здраво смотреть вверх.

В ролях: Дженнифер Лоренс, Леонардо ди Каприо, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Гилл, Химэш Патель, Ариана Гранде и Кид Кади.

Режиссер: Адам Мак-Кей

"Ножи наголо: Стеклянный лук"

Фильм "Ножи наголо: Стеклянный лук" стал третьим самым популярным на Netflix. В течение 10 дней он собрал 209 часов просмотра. Детективная лента снята по мотивам произведений Агаты Кристи.

Частный детектив Бенуа Блан принимается за новое расследование убийства. Но в этот раз подозреваемые – известные и богатые друзья миллиардера Майлза Брона. Однако для Бенуа не существует загадок, которые тот не разгадал.

В ролях: Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Мане, Кэтрин Ган, Мэдлин Клайн, Кейт Гадсон, Батиста, Итан Гоук и другие.

Режиссер: Райан Джонсон.

Напомним, что стриминговая платформа Netflix упраздняет продолжение сериала "1899" после выхода одного сезона, в котором восемь эпизодов. Эта новость разочарует миллионы поклонников по всему миру.

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