Названо три найпопулярніших фільми на платформі Netflix

Відомі найпопулярніші фільми за кількістю годин перегляду на стрімінговій платформі Netflix. Зокрема це "Червоне повідомлення", "Не дивіться вгору" та "Ножі наголо: Скляна цибуля".

Серед топ-фільмів історії про апокаліпсис, детектив та комедійний бойовик. Глядачі надзвичайно високо оцінили ці кінострічки.

"Червоне повідомлення" (2021)

Цей карколомний комедійний бойовик розповідає про пригоди невловного шахрая Нолана Бута та суперагента спецслужб, найкращого слідопита у світі Джона Гартлі. Вони намагаються впіймати чарівну авантюристку та викрадачку творів мистецтва Сару Блек.

У ролях: Двейн Джонсон, Раян Рейнольдс, Ґал Ґадот.

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Режисер: Роусон Маршалл Тербер.

Ця стрічка стала однією з перших у Голлівуді, яку здебільшого було знято за допомогою FPV-польотів задля нетрадиційних ракурсів. Кінокамеру для цього було встановлено на дрони, якими керували FPV-пілоти.

"Не дивіться вгору" (2021)

"Не дивіться вгору" – комедійна фантастика з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс. У стрічці розповідається про вчених, які намагаються запобігти глобальній катастрофі та апокаліпсису.

Доктор Рендал Мінді та молодший науковий співробітник Кейт Дабіанскі вирахували, що по траєкторії у напрямку Землі рухається гігантська комета і вірогідність зіткнення із Землею майже 100%. Науковці хочуть попередити всіх про апокаліпсис, який насувається. Проте ніхто не хоче тверезо дивитися вверх.

У ролях: Дженніфер Лоренс, Леонардо ді Капріо, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Гілл, Хімеш Патель, Аріана Ґранде і Кід Каді.

Режисер: Адам Мак-Кей

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

Фільм "Ножі наголо: Скляна цибуля" став третім найпопулярнішим на Netflix. Протягом 10 днів він зібрав 209 годин перегляду. Детективна стрічка знята за мотивами творів Агати Крісті.

Приватний детектив Бенуа Блан береться за нове розслідування вбивства. Але цього разу підозрювані – відомі та багаті друзі мільярдера Майлза Брона. Проте для Бенуа не існує загадок, які б той не розгадав.

У ролях: Деніел Крейґ, Едвард Нортон, Жанель Мане, Кетрін Ган, Медлін Клайн, Кейт Гадсон, Батиста, Ітан Гоук та інші.

Режисер: Раян Джонсон.

Нагадаємо, що стрімінгова платформа Netflix скасовує продовження серіалу "1899" після виходу одного сезону, у якому вісім епізодів. Ця новина розчарує мільйони шанувальників по всьому світу.

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