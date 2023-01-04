Названы три самых популярных фильма на платформе Netflix
Известны самые популярные фильмы по количеству часов просмотра на стриминговой платформе Netflix. В частности, это "Красное сообщение", "Не смотрите вверх" и "Ножи наголо: Стеклянный лук".
Среди топ-фильмов истории об апокалипсисе, детективе и комедийном боевике. Зрители очень высоко оценили эти киноленты.
"Красное сообщение" (2021)
Этот сногсшибательный комедийный боевок рассказывает о приключениях неуловимого мошенника Нолана Бута и суперагента спецслужб, лучшего следопыта в мире Джона Гартли. Они пытаются поймать волшебную авантюристку и похитительницу произведений искусства Сару Блэк.
В ролях: Двейн Джонсон, Райан Рейнольдс, Гал Гадот.
Режиссер: Роусон Маршалл Тербер.
Эта лента стала одной из первых в Голливуде, которая в основном была снята с помощью FPV-полетов для нетрадиционных ракурсов. Кинокамера для этого была установлена на дроны, которыми управляли FPV-пилоты.
"Не смотрите вверх" (2021)
"Не смотрите вверх" – комедийная фантастика из Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. В ленте рассказывается об ученых, которые пытаются предотвратить глобальную катастрофу и апокалипсис.
Доктор Рэндал Минди и младший научный сотрудник Кейт Дабиански высчитали, что по траектории в направлении Земли движется гигантская комета и вероятность столкновения с Землей почти 100%. Ученые хотят предупредить всех об надвигающемся апокалипсисе. Однако никто не хочет здраво смотреть вверх.
В ролях: Дженнифер Лоренс, Леонардо ди Каприо, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Гилл, Химэш Патель, Ариана Гранде и Кид Кади.
Режиссер: Адам Мак-Кей
"Ножи наголо: Стеклянный лук"
Фильм "Ножи наголо: Стеклянный лук" стал третьим самым популярным на Netflix. В течение 10 дней он собрал 209 часов просмотра. Детективная лента снята по мотивам произведений Агаты Кристи.
Частный детектив Бенуа Блан принимается за новое расследование убийства. Но в этот раз подозреваемые – известные и богатые друзья миллиардера Майлза Брона. Однако для Бенуа не существует загадок, которые тот не разгадал.
В ролях: Дэниел Крейг, Эдвард Нортон, Жанель Мане, Кэтрин Ган, Мэдлин Клайн, Кейт Гадсон, Батиста, Итан Гоук и другие.
Режиссер: Райан Джонсон.
Напомним, что стриминговая платформа Netflix упраздняет продолжение сериала "1899" после выхода одного сезона, в котором восемь эпизодов. Эта новость разочарует миллионы поклонников по всему миру.
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