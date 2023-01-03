Netflix разочаровал фанатов: сериал "1899" отменен после первого сезона

Стриминговая платформа Netflix упраздняет продолжение сериала "1899" после выхода одного сезона, в котором восемь эпизодов. Эта новость разочарует миллионы поклонников по всему миру.

Один из создателей сериала Баран Бо Одар подтвердил информацию в своем Instagram. Новость о закрытии проекта он сообщил с тяжелым сердцем.

В сериале рассказали о группе европейских эмигрантов, путешествовавших из Саутгемптона в Нью-Йорк, и единственный сезон состоял из восьми эпизодов.

"С тяжелым сердцем мы должны сообщить вам, что 1899 г. не будет продолжено. Мы хотели бы завершить это невероятное путешествие 2-м и 3-м сезонами, как мы сделали с сериалом Темно. Но иногда все складывается не так, как вы планировали", – заметил Бо Одар.

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По его словам, создатели ленты понимают разочарование, но "такую жизнь".

"Мы хотим от всей души поблагодарить вас за то, что вы были частью этого замечательного приключения. Мы любим вас. Никогда не забывайте", – добавил он.

В сериале снимались Эмили Бич, Анейрин Барнард, Андреас Питшман и Габби Вонг. Режиссер выступил Бо Одаром, а соавтором сценария Фризе.

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Напомним, что 1 января Netflix выпустил необычный сериал в стиле "Одиннадцать друзей Оушена", удивляющий зрителей своей головоломкой. По плану, юзеры платформы могут просматривать серии "Калейдоскопа" в случайном порядке.

Несмотря на то, что Netflix официально не сообщал о подготовке второго сезона "Венздей", можно с уверенностью поспорить, вернемся ли во вселенную семьи Адамсов в ближайшие годы. Благодаря тому, что в последней серии 1 сезона Невермор был закрыт, это открыло возможности для развертывания будущего сюжета в других локациях. Шоуранеры намекнули, что сериал будет продолжать создавать новые секреты, которые главная героиня должна расследовать.

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