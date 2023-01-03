Netflix розчарував фанатів: серіал "1899" скасовано після першого сезону

Стрімінгова платформа Netflix скасовує продовження серіалу "1899" після виходу одного сезону, у якому вісім епізодів. Ця новина розчарує мільйони шанувальників по всьому світу.

Один із творців серіалу Баран Бо Одар підтвердив інформацію у своєму Instagram. Новину про закриття проєкту він повідомив з важким серцем.

У серіалі розповіли про групу європейських емігрантів, які подорожували із Саутгемптона до Нью-Йорка, і єдиний сезон складався з восьми епізодів.

"З важким серцем ми повинні повідомити вам, що 1899 не буде продовжено. Ми хотіли б завершити цю неймовірну подорож 2-м і 3-м сезонами, як ми зробили з серіалом Темно. Але іноді все складається не так, як ви планували", – зауважив Бо Одар.

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За його словами, творці стрічки розуміють розчарування, але "таке життя".

Ми хочемо від щирого серця подякувати вам за те, що ви були частиною цієї чудової пригоди. Ми любимо вас. Ніколи не забувайте", – додав він.

У серіалі знімалися Емілі Бічем, Анейрін Барнард, Андреас Пітшман і Габбі Вонг. Режисер виступив Бо Одар, а співавтором сценарію Фрізе.

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