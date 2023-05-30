Названы три знака зодиака, которые находятся под защитой высших сил: беды их обходят стороной

Некоторые уроженцы зодиакального круга находятся под покровительством высших сил практически с момента рождения. Беды их обходят стороной, а дела складываются так, что везет и в личной жизни, и в карьере.

По словам астрологов, Вселенная особенно защищает Скорпионов, Близнецов и Рыб. На них не действуют злые чужие взгляды, а деньги сами идут в руки.

Скорпион

Уроженцы этого знака зодиака считаются "непробиваемыми" – ничто не заставит их сдаться и уйти с намеченного пути. Скорпионы обладают сильной интуицией и буквально могут предчувствовать, когда и где им может угрожать опасность. Это позволяет им избежать многих опасностей и успешно строить карьеру. Однако есть у уроженцев знака и уязвимое место – им нужно тщательно следить за здоровьем.

Близнецы

Близнецы оказались на втором месте в списке самых защищенных знаков зодиака – они могут очень рисковать, но выходить из неприятностей без потерь. Их любит удача, а позитивный настрой позволяет справиться со всеми вызовами, которые подбрасывает судьба. Близнецам на пути часто встречаются "нужные" люди, которые помогают им и направляют.

Рыбы

Рожденные под этим знаком являются очень чувствительными людьми, которые все берут близко к сердцу. Однако удача обычно на их стороне, а высшие силы оберегают от бед. Рыбы обладают особой энергетикой, которая позволяет им "обезоруживать" людей, которые желают им зла. Они буквально с первого взгляда могут понять, с какими намерениями к ним пришел человек.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.